Afirma Durazo que tropiezo táctico no invalida estrategia

Ciudad Juárez— Al rendir informe sobre el fallido operativo de hace dos semanas en Culiacán, Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que un tropiezo táctico como ese no invalida toda la estrategia de seguridad que aplica el Gobierno Federal.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario advirtió la dura crítica que ha recibido la actual Administración, en el poco tiempo que lleva, por este caso, pero pidió no sobredimensionar lo ocurrido.

"Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada, cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad, son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal, no obstante la extraordinaria experiencia de quienes lo llevaron a cabo, como es el caso de Culiacán.

"Cabe aclarar que en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias, un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad", sostuvo.

Durazo se justificó sobre la primera "versión equivocada", al aclarar que fue la primera información con que contaban, pero que después fue corregida.

En la decisión de retirarse del inmueble donde Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, iba a ser detenido, dijo, privó una razón "de Estado", que es la salvaguarda de la vida e integridad de quienes no estaban entre los beligerantes.

"Ninguna organización delictiva, por más pertrechados que esté, es más poderosa que el Estado", aseguró.

Sin embargo, consideró que de haberse enfrentado, la autoridad hubiera ganado, pero "¿A qué costo?", cuestionó.

Durazo reiteró las críticas a la estrategia de Gobiernos anteriores de enfrentar al narcotráfico con la fuerza y no atender las causas que le dieron origen.

"Estamos iniciando una nueva época en materia de seguridad. El plan de paz y seguridad parte de un principio rector, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, no hay otra ruta, no creemos en los falsos atajos de la violencia", expuso.

"A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas (...) en la guerra contra las drogas, los anteriores Gobiernos no lograron resolver el problema".

El funcionario pidió dejar de lado la "fantasía" de que se puede ganar esta lucha contra el crimen con el uso de la violencia.

El titular de la SSPC citó una vez más los ejes de la actual estrategia de seguridad, como el combate a la corrupción, la atención a causas del fenómeno con acciones como creación de empleos y programas sociales, así como respeto y promoción a los derechos humanos.

"No habrá ningún tipo de montaje para engañar a la opinión pública", aseguró.

Como parte de la estrategia, Durazo, mencionó el interés por lograr la regeneración ética de la sociedad; la recuperación del control de los penales y la consolidación de la Guardia Nacional.

Al término de 2019, comentó, se espera que la Guardia termine con 92 mil elementos.

"Nuestro mayor problema está en el corto plazo porque la madurez institucional de la Guardia requiere tiempo", reconoció.