Afirma AMLO que no instruyó prisión a Lozoya

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no instruyó a la FGR pedir encarcelamiento de Lozoya y que se debe castigar a 'todos' los implicados en el caso Odebrecht.

"Yo veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también el Poder Judicial, el juez es parte del Poder Judicial y son los que determinaron que se quedará ahí (en prisión) el señor Lozoya.

"Yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del Fiscal, imagínense dar órdenes al Fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho", comentó López Obrador.

Ayer, un juez federal ordenó encarcelar a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el Reclusorio Norte al estimar que existe un alto riesgo que pueda darse a la fuga por la alta penalidad de los delitos que se le imputan y contar con las redes familiares y los recursos económicos suficientes para hacerlo.

En la audiencia del miércoles, los fiscales federales Kristian Jiménez, Manuel Granados y María Luisa Zúñiga desde un principio atacaron las pretensiones de Lozoya para que la investigación complementaria de su proceso se ampliara 60 días.

Lo exhibieron porque nunca se acercó a ofrecer un resarcimiento de los daños en el proceso del caso Odebrecht y, cuando Lozoya les entregó en la audiencia las escrituras de dos inmuebles como garantía para reparar 7 millones 385 mil dólares, los fiscales rechazaron la oferta frente al juez federal Artemio Zúñiga Mendoza.

La FGR dijo con todas sus letras que Lozoya sólo había utilizado la negociación del criterio de oportunidad para dilatar el proceso y no ir a la cárcel.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal celebró que la FGR retomara el caso y exigió castigo a todos los responsables.

"Entonces lo de ayer es parte de la misma investigación, creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos, fue muy lamentable que en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México, se tapó el asunto.

"Incluso, siempre recuerdo que el instituto de la transparencia decidió en un tiempo mantener bajo reserva el expediente de Odebrecht, antes había decidido mantener en el anonimato, en reserva, en secreto lo que habían confinado Fox de impuestos a las grandes corporaciones, este mismo instituto. Entonces qué bien que ahora, aunque haya pasado tiempo, se está retomando el caso", mencionó López Obrador.

El Presidente aseguró que la Fiscalía General de la República no simulará en este caso y que no habrá impunidad.

"Yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va actuar por consigna.

"Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, además es una gente íntegra y ya mayor y estoy seguro que va querer terminar el último tramo de su vida -que espero sea largo- con dignidad, eso es muy importante", añadió.