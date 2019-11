Afirma AMLO que caso de 43 no es crimen de Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los casos de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y del asesinato de activista Arnulfo Cerón Soriano no son crímenes de Estado, porque se conocerá la verdad y se hará justicia.

Se reúne AMLO con padres de 43 por segunda vez"Va a haber justicia en el caso de Arnulfo, tengo la información que ya están detenidos autores materiales y que se tiene que saber sobre los autores intelectuales, y que les quede claro, es un Gobierno nuevo, no se protege a nadie. ¿Qué cosa es impunidad? ¿Qué significa esa palabra? Significa protección a los delincuentes, ya no hay impunidad en el País, el que resulte responsable, sea quien sea, va a ser castigado, eso que quede claro", manifestó.

"Y lo mismo, no hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque tengo el compromiso de conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes y no vamos a escatimar recursos, todo el Gobierno tiene ese compromiso, de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa".

En su diálogo con los pueblos mixteco, tlapaneco, amuzgo y náhuatl en esta localidad de la Montaña de Guerrero, López Obrador aseguró que no permitirá ninguna injusticia ni acto autoritario.

"Cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad, cuando son crímenes de Estado entonces es muy difícil saber, pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa (...) no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y Presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia ni ningún acto autoritario".

El tabasqueño insistió en su llamado a quienes tengan información del caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 a entregarla a las autoridades.

"También decirles a los que tienen información, que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar a que se sepan las cosas, el Gobierno los va a proteger, lo que necesitamos es conocer la verdad, siempre", afirmó.