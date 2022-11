Afinan agenda para Cumbre de Líderes de América del Norte

Ciudad de México.— Los Gobiernos de México y Estados Unidos comenzaron la revisión de temas bilaterales sobre los que existen diferencias, de cara a la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará en nuestro País en enero de 2023.

La finalidad, informó este lunes el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es presentar las "opciones o soluciones" que se requieran en temas como la importación de maíz transgénico.

"Estamos preparando la Cumbre y estamos tratando... la Cumbre va ser en enero, entonces estamos tratando de tener claros en cada uno de los campos más importantes como puede ser este (maíz transgénico), la agricultura es muy importante", subrayó.

"Son todas las exportaciones e importaciones y de México, cuáles son las decisiones o los puntos en los que nos tenemos que ponernos de acuerdo, un tema es este que dices y hay otros".

"Lo que nos pidió el Presidente es que trabajemos con un equipo de Estados Unidos, en este y otros temas, y que empecemos mucho antes de la Cumbre que se va llevar a cabo para presentar las opciones o soluciones que haya qué presentar".

Al término de una reunión entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, detalló que, por parte de México, integrarán el equipo de trabajo las Secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y Cancillería.

"Probablemente haya otros temas, bueno, los otros temas se los voy diciendo (más adelante)", añadió afuera de Palacio Nacional en presencia del titular de Agricultura, Víctor Villalobos.

Vía Twitter, el Canciller informó que durante la reunión privada entre el Mandatario y el funcionario estadounidense se acordó avanzar en varios temas relativos a la seguridad alimentaria de ambos países, aunque no detalló cuáles.

"Fue una conversación cordial. Visitaremos EU en las próximas semanas, les mantendré informado", añadió Ebrard tras la reunión preparatoria de la Cumbre, que duró alrededor de dos horas.

En la reunión participaron el Embajador de EU en México, Ken Salazar, las Secretarias de Economía y Trabajo, Raquel Buenrostro y María Luisa Albores, respectivamente, el director de Cofepris, Alejandro Svarch, y el Jefe de la Unidad de América del Norte, Roberto Velasco.

López Obrador reiteró en su conferencia mañanera de este lunes que la postura de México es en contra de la importación de maíz transgénico, y confío en que habrá acuerdos con Estados Unidos sobre ese tema.

¿Hablarán sobre el tema del maíz transgénico en esta reunión?, se le preguntó en alusión a su encuentro con Vilsack.

"Sí, seguramente, pero ya está claro: no queremos maíz transgénico para consumo humano, no queremos, no lo vamos a permitir", subrayó.

"Vamos a seguir produciendo maíz blanco para consumo humano y somos autosuficientes en maíz blanco, donde está el problema es el maíz amarillo para forraje. Entonces, esa es nuestra política y va a continuar así, pero hay formas de ponernos de acuerdo".

Sobre la pospuesta Cumbre de la Alianza del Pacífico, Ebrard indicó que mañana se sabría si la reunión de los países miembros se llevará a cabo en Lima, Perú, ante la imposibilidad del Presidente Pedro Castillo de viajar a México.

"Cuando vino el Presidente de Chile, Boric, le comentó al Presidente (López Obrador) que iba a ver a Pedro Castillo y que lo iba a ver el día de mañana (martes) porque sí le dieron permiso de ir a Santiago de Chile, entonces mañana ellos se van a entrevistar, (...) entonces estamos en un tema de agenda, mañana ya sabremos, o el miércoles, qué día se lleva a cabo la Cumbre en Lima".