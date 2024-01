Afectarían los militares abasto de mercancías

Ciudad de México.- La falta de experiencia en mantenimiento carretero por parte del Ejército puede poner en riesgo el abasto de mercancías en el país, advirtieron expertos de transporte.

El martes, el presidente López Obrador informó que ordenó a la Sedena realizar el mantenimiento de las carreteras federales que sufrieron desgaste por la construcción del Tren Maya.

Miguel López Fiesco, especialista del sector transporte, calificó de preocupante que se asigne esta tarea a los militares porque carecen de experiencia en mantenimiento carretero, ya que estas vías requieren de cierto tipo de pavimento y arquitectura para ser operables para el transporte de carga por camión.

“(Que participe el Ejército) Es parchar o remediar de manera no prudente los caminos. El costo de distribución en la zona de por sí no es barato y esto provocaría que no se tuvieran los alimentos en tiempo y a bajo costo. Esto lo que va a traer son complicaciones logísticas para la entrega de mercancías”, advirtió.