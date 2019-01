Afecta bloqueo de vías también a automotrices

Ciudad de México— De continuar con el cierre de las vías férreas en Michoacán, algunas plantas automotrices de ensamble del centro del País se podrían ir a paro técnico, dijo Manuel Díaz, presidente de SEKO Logistics.

SEKO Logistics da servicio de transporte, logística, envíos y almacenaje para la cadena de suministro de compañías.

"Empresas, grandes proveedoras de la industria automotriz, ya están planeando paros técnicos, esta confirmación la damos porque varios de nuestros clientes ya nos platicaron que, de no llegar sus refacciones, procederán a hacer paros técnicos y no podrán cumplir sus compromisos", explicó Díaz.

El directivo destacó que hay 8 mil contenedores varados en el Puerto de Lázaro Cárdenas, en los cuales se transportan diversos productos, entre ellos las autopartes.

De Lázaro Cárdenas, el ferrocarril se enlaza con otros puntos, por lo que muchas de sus mercancías llegan a la aduana de Pantaco, Azcapotzalco (Ciudad de México) y de ahí se distribuyen, principalmente, al centro del País.

Así que las empresas más afectadas serían las que están en Querétaro, Puebla y el Estado de México, refirió.

Además, los inventarios de emergencia se empiezan a agotar, por lo que algunas empresas podrían comenzar a caer en paro desde la siguiente semana.

"No se puede elaborar ningún auto, ni ninguna refacción, ni ninguna parte porque, con que te falte un tornillo, se para todo y las líneas de producción son sincronizadas, entonces si no llega el 100 por ciento de tus insumos, tú tienes que parar, aunque tengas el 99.9 por ciento", resaltó.

Lázaro Cárdenas es el segundo puerto más importante, después de Manzanillo, por el cual se traen productos de Asia.

Para el caso del sector automotriz, por dicho puerto sólo ingresan autopartes que se mandan a las fábricas y que son parte de la cadena productiva, ya que en esa zona no se importan autos terminados, puntualizó.

"Lo más delicado es el mensaje que se empieza a mandar a través de que se permite bloquear una vía de ferrocarril, por donde circula mucha de la mercancía y de los alimentos que se manejan en nuestro País.

"Por eso el llamado de todo el sector empresarial, que hacemos, es a que inmediatamente se cumpla la Ley, no se excuse el Gobierno en que es una decisión estatal, que requiere una solución estatal y libere las vías de comunicación de inmediato para prevenir enormes, y en este momento, incalculables pérdidas a todo el sector del comercio exterior mexicano", demandó.