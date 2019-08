Aeropuerto en Santa Lucía se va a realizar sin atrasos: López Obrador

Ciudad de México— Luego que un juez decidiera suspender por tiempo indefinido la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que es un sabotaje legal y aseguró que el aeropuerto se va a realizar sin atrasos.

Incluso, se dijo sorprendido de que existan 80 amparos para impedir su construcción.

Ayer, un juez federal suspendió por tiempo indefinido la construcción de dicho aeropuerto hasta que se dicte sentencia que aclare si fue legal la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y quien concentra todos los amparos por este caso, otorgó dos suspensiones definitivas al colectivo #NoMásDerroches.

Sin dar más detalles, el Presidente aseguró que está pidiendo al Poder Judicial que, conforme a la normatividad, resuelva ya todos estos amparos.

"Porque son prácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra.

"Entonces espero que esto se resuelva pronto, y un llamado también ya a los que no pudieron hacer el negocio, entre comillas, que le bajen una rayita, cuando menos, están muy alterados. El dinero no es la vida, el dinero es el papá o la mamá del diablo", ironizó.

Recordó que no se está realizando ninguna obra, aunque su Gabinete está trabajando todo el tiempo en la planeación.

Al ser cuestionado sobre cuánto más cree que podría retrasarse la obra, el Mandatario dijo que confia en que no afecte en nada.