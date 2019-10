'Aerolíneas irán cambiando de parecer'

Ciudad de México— Al ser cuestionado sobre los señalamientos de aerolíneas de que no ven viable operar en el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cambiarán de opinión, una vez que tengan información.

"Están en su derecho (de disentir), pero van a ir cambiando de parecer, poco a poco, cuando tengan más información", respondió en su conferencia mañanera.

"No se va a hacer lo que se hizo en el pasado Gobierno, y que conste que hablo de esto porque me lo preguntas y porque hay quienes no entienden, y por eso hablo, me cucan".

Tras retomar lo que ha señalado que se hizo en el sexenio anterior, de provocar la saturación del aeropuerto capitalino, luego del cierre de la terminal de Toluca y con ello justificar el negocio que tenían, "el gran atraco", con el NAIM en Texcoco, explicó las opciones que darán ahora a las líneas aéreas.

"Ahora se va a abrir de nuevo, como opción, Toluca y las líneas aéreas van a tener esa posibilidad, y ya no se van a autorizar vuelos extras que sigan saturando el actual aeropuerto, para que así se mantenga un buen servicio en el actual aeropuerto y se dé opciones para incrementar la atención a pasajeros en Toluca, en tanto está Santa Lucía", expuso.

El mandatario consideró que es un proceso que llevará tiempo el que se acepte que debe prevalecer el interés general en el tema del nuevo aeropuerto, como ocurrió con el diferendo con empresas por los gasoductos.

"Se tiene que ir también aceptando, poco a poco, por que es un proceso, de que no puede haber un interés particular, por legítimo que sea, por encima del interés nacional, antes, los intereses de grupo eran los que se imponían, ahora ya no es así, por poderosos que sean, es el interés general, es el interés de la Nación, lo que prevalece", afirmó.

"Esto se entendió, por ejemplo, en el caso de los gasoductos, y se llegó a un arreglo, porque las empresas aceptaron ese principio de que los más importante es el interés de la Nación, de todos los mexicanos, no es el interés de un grupo. Es lo mismo que puede pasar en las líneas aéreas, pero poco a poco, con diálogo puede irse entendiendo".

López Obrador dijo que cada 15 días o cada mes se informará sobre el avance de las obras en Santa Lucía.