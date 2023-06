Aerolínea militar 'despegará' este año y se llamaría 'Maya'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la nueva aerolínea del Estado empezará a operar antes de fin de año.

Asimismo, indicó que podría llevar por nombre "Maya" en caso de no llegar a un acuerdo por la venta de la marca Mexicana de Aviación.

"Entonces, ahora vamos a crear una empresa pública de aviación, pero como existe todavía posibilidad de rescatar la marca Mexicana de Aviación y al mismo tiempo hacer un poco de justicia a los trabajadores, se les propuso vamos a hacer un avalúo de cuánto vale la marca, nosotros la compramos y lo que se entregue, alrededor de 800 millones o mil millas, se distribuye entre todos los trabajadores", dijo en conferencia mañanera.

"Los llamé públicamente, los llamé desde Tampico porque nosotros necesitamos decidir sobre la marca, el nombre de la aerolínea. No podemos esperar porque antes que termine el año empiezan a volar los aviones de la nueva línea, con o sin el nombre de Mexicana, estamos viendo que se llame Maya".

El Mandatario reiteró que su Gobierno busca ayudar a los extrabajadores de Mexicana y conservar la tradición con el nombre.

"Nosotros lo estamos haciendo por la tradición, es la línea aérea más importante de México (...) es muy lamentable porque cómo se le hace, tienen que presentar denuncias en contra de Fox, jueces, de Ministros que no impartieron justicia, nosotros no tenemos responsabilidad, nuestro Gobierno, no es una indemnización que el Gobierno tenga que dar por ley, no, nosotros queríamos ayudar", apuntó.

"La ambición y los abogados y si es un plazo de un mes, ojalá y recapaciten porque sería muy bueno que regresara Mexicana y se entregue de manera equitativa lo que vale la marca, a los trabajadores".