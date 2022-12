Advierten turbulencia para aerolínea militar del Gobierno

Ciudad de México.- De levantar el vuelo, la aerolínea militar que pretende crear el Gobierno federal deberá sortear diversos problemas, desde que se tengan que hacer reformas, hasta estar obligada a operar en el AIFA y generar masa crítica, advirtieron especialistas.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la nueva aerolínea militar, que busca que se llame Mexicana, estará lista en 2023 y será operada por la misma empresa que maneja el Tren Maya y el AIFA.

Rogelio Rodríguez, especialista aéreo, señaló que el anuncio del Gobierno es buena noticia si se contempla que en México hace falta oferta de servicios aéreos, la cual se ha venido deteriorando en los últimos 15 años.

Lo anterior debido a la salida de Aviacsa, Mexicana, Interjet y los problemas financieros que enfrentan otras líneas aéreas como Aeromar, por ejemplo.

No obstante, destacó que sería necesaria una reforma legal para permitir que el concesionario del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sea también el de la nueva línea aérea.

"Pretenden salir con 10 aeronaves operando en el AIFA (incluido el avión presidencial), obligándola a ser una aerolínea ancla y a generar una masa crítica en dicho puerto aéreo, en la medida que no haya competencia va a funcionar", aseguró.

No obstante, advirtió que ésta estaría en riesgo una vez que ya no tenga el apoyo del Gobierno actual, en parte porque el Ejército no cuenta con la experiencia en la materia.

"La Sedena no tiene una vocación comercial y no tendría por qué tenerla porque para eso no están las fuerzas armadas. Entonces se tendría que replantear esta situación, para que se deje la posibilidad de una administración mixta con estrategias comerciales mercantil-civil", expuso.

Fernando Gómez, indicó que la flota con la que iniciaría operaciones la nueva línea aérea no serían aviones homogéneos para rutas comerciales de itinerario fijo, sino aeronaves de diversos tamaños que manejó el estado mayor presidencial.

"En ese sentido no pueden integrar aeronaves a una serie de rutas que no son factibles comercialmente a menos que los rentaran para uso privado, por ejemplo", dijo.

Gómez enfatizó que uno de los grandes problemas que también enfrentaría la aerolínea sería financiero, pue en caso de que no resulte viable económicamente ésta absorberá recursos del erario público para mantenimiento, operación, sueldos, entre otros.

En ese sentido, acotó, el financiamiento federal a empresas privadas podría interpretarse como algo desfavorable para la competencia que debe prevalecer en la industria.

"Además, todavía falta que se haga un avalúo para saber cuánto cuesta la marca Mexicana, en caso de que se llame así. Las marcas tienen un valor y es un activo que les pertenece a los ex trabajadores, puntualizó.