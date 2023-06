Advierten saqueos en Coahuila por falta de pagos en AHMSA

Monclova.- Empleados de Altos Hornos de México (AHMSA) amenazaron con un estallido social por hambre luego de cumplir ocho semanas sin recibir su salario.

Integrantes del Sindicato Nacional Democrático pidieron la intervención del Gobierno Federal y del gobernador de Coahuila para mediar con el dueño de AHMSA, Alonso Ancira, y reactivar la producción en la empresa y con ello la regularización de los salarios, pues de lo contrario habrá saqueos.

Javier Alvarado, trabajador en activo, dijo que queda poco tiempo.

"De seguir así no nos va a quedar otra que el saqueo, ¿por qué?, porque no hay que comer, no hay alimentos en las casas".

El trabajador recordó que el martes más de 100 trabajadores protestaron todo el día, sin comer, bajo el intenso calor, para buscar el pago de los salarios.

"Anduvimos haciendo presión para llevar algo a la casa porque no hay nada", dijo.

"El Gobierno o Ancira, quien tenga que hacerlo, que lo haga, porque estamos a nada del estallido, es una advertencia".

Jesús González, trabajador del Horno 6, afirmó que es una posibilidad real.

"¿Qué es lo que quieren? ¿un estallido social en la región?, lo podemos hacer y estamos a nada, no tenemos dinero".

"No queremos hacer desorden aquí, pero tal parece que las autoridades quieren que hagamos un estallido social".

Los trabajadores recordaron que a finales de mayo viajaron a San Antonio, Texas, a dialogar con Alonso Ancira, quien les dio fechas de las acciones que se tomarían para ceder las acciones a otra empresa y reactivar la producción de AHMSA, pero nada de ello ha ocurrido.

"De que mintió mintió porque dio fechas y todo sigue igual", dijo Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático.

Los trabajadores hicieron un llamado al Gobierno Federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que atiendan la situación que conocen desde hace más de dos años y se agudizó en el mes de enero con el cese de la producción de acero.

Levantan bloqueo en Coquizadora Durante la madrugada de hoy, los obreros que mantenían desde la tarde del lunes, un bloqueo en la entrada de la coquizadora de la Planta Uno de AHMSA, se retiraron del sitio.

Sin recibir nada en concreto por parte de la empresa, los trabajadores que reclaman ocho semanas sin sueldos, permitieron el paso de pipas de gas que mantienen la temperatura en los hornos, equipos que, de perder el calor, pueden representar pérdidas por decenas de millones de dólares a la empresa.

"Ayer se hicieron algunos compromisos de parte de la empresa, que la verdad, ya no estamos seguros si la van a cumplir, porque ya se han hecho muchos", dijo uno de los trabajadores.

"Dijeron que se va a conseguir ya pronto el pago de nóminas en estos días, por eso la gente optó por retirarse de la coquizadora de Planta Uno".