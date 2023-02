Advierten regresión democrática con 'Plan B'

Ciudad de México.— Un grupo de 84 organizaciones civiles advirtió que está en vías de perpetrarse la "mayor regresión democrática" si en el Senado se consuma el "Plan B" promovido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, las agrupaciones lamentaron que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado cancelara, de último momento, una cita en la que habrían de exponer su rechazo al paquete electoral conocido como "Plan B".

Consultado al respecto, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, explicó que el Senado espera a esas agrupaciones el viernes próximo.

"Yo le pedí a mi secretaria particular que les dijera que los esperamos el viernes: hoy y mañana tenemos sesión y no habría tiempo. Nosotros estamos abiertos. No hemos aprobado nada ni hay riesgo alguno de albazo", puntualizó en entrevista.

Las agrupaciones establecieron que, "a pocas horas de celebrarse ese encuentro --normal y rutinario en cualquier democracia-- fue cancelado, esgrimiendo la falta de acuerdo y complicaciones internas entre varias fracciones parlamentarias que controlan la mayoría simple del Senado".

"Queremos hacer del conocimiento de la opinión pública este nuevo hecho que vuelve a demostrar el carácter vertical e inconsulto de esos cambios electorales. A la presunción de inconstitucionalidad del 'Plan B' por no respetar el proceso legislativo, como por su contenido destructivo, se suman la cerrazón y la falta de argumentos que está en el fondo de esa decisión. La opacidad es manifiesta y lesiona la legitimidad del proceso legislativo".

Entre otras agrupaciones, firmaron el comunicado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Transparencia Mexicana, UNE, Unidos y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

Monreal explicó que es probable que el "Plan B" sea ventilado en el Pleno la próxima semana, después de que las comisiones dictaminadoras aprueben la minuta respectiva.

"Yo creo que en cualquier momento, mañana o el viernes, convocan y la semana que entra estará sesionando el Pleno. Incluso, organizaciones civiles están pidiéndolo y a mí me pidieron audiencia, gente de otras instituciones. Nosotros no actuamos con argucias", dijo.

Por separado, el senador panista Damián Zepeda advirtió que ya no se puede evitar el daño al árbitro electoral.

"Ya no se puede evitar que corran al 80 por ciento de los funcionarios del INE porque ya se aprobó en diputados y en el Senado, pero en cuanto se publique, la vamos a impugnar".