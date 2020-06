Advierten que visita de AMLO a Trump sería un error

Ciudad de México— Diplomáticos mexicanos criticaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador visite a su homólogo estadounidense Donald Trump a unos meses de que sean las elecciones en Estados Unidos.

Arturo Sarukhan, exembajador de México en Estados Unidos, aseveró que la reactivación de la visita del mandatario mexicano a Washington es un error colosal, tanto política, electoral, diplomática y estratégicamente a largo plazo para la relación bilateral con el país vecino del norte y la sociedad estadounidense.

"Sobre todo después de que ya lo había descartado y ayer Trump lo revive desde Arizona cacareándolo", escribió en su cuenta de Twitter.

"A Trump solo le interesa usar al presidente mexicano como un accesorio de teatro a la luz de las elecciones".

Destacó que los líderes del G7, entre ellos el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declinaron viajar para una cumbre del grupo en estos meses.

"¿Por qué creen que (Angela) Merkel y otros líderes declinaron viajar --más allá de la pandemia-- para una cumbre del G7 en junio o julio?", indicó.

"Para sectores muy amplios de la sociedad estadounidense, visitar a Trump en momentos en que se vive la mayor convulsión social e ideológica en la vida del país en 50 años, crisis a la que Trump solo le ha echado gasolina, se interpretará por muchos aquí como un espaldarazo al mandatario más polarizante en la vida moderna de EU", añadió.

Además, expertos alertaron que si Joe Biden, candidato por el Partido Demócrata, quien competirá con Trump por la Presidencia, gana en noviembre, los demócratas cobrarán una factura política y diplomática a México.

"El señor Trump utilizará esa presencia como utilizó la invitación que Peña Nieto le hizo para sus propósitos políticos. Él quiere que vaya López Obrador porque quiere decirle a los mexicanoamericanos: 'ya ven, yo soy muy amigo del Presidente de México', y eso va a ser un tema de campaña de él", afirmó Andrés Rozental, Embajador emérito de México.

"Los demócratas lo van a ver mal, gane o no gane Biden, los demócratas en el Congreso y los gobernadores demócratas lo verán como un acto de apoyo político a Trump y eso sería un grave error. Afecta relaciones locales en el caso de los gobernadores, pero afecta también la relación con el Congreso, sobre todo cuando lleguen temas de interés para México a la Cámara Baja, donde los demócratas tienen la mayoría", explicó.

El diplomático insistió en que López Obrador siempre ha hablado de la no intervención en los asuntos internos de los países como uno de los ejes de la política exterior mexicana y de su Gobierno.

"Esto sería una intervención porque así sería vista", consideró.

"Él ya lo había dicho. Había dicho que no creía ir, por lo de la pandemia", agregó.

Ambos especialistas señalaron que la única manera en que podría no verse tan mal la visita de López Obrador a Trump sería si el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acepta también ir.

"Trudeau fue invitado a Washington para la cumbre del G7 y dijo que no iba porque tenía otros temas que tratar en su país y por la pandemia. No sabemos si diga lo mismo ahora para el T-MEC, pero es muy posible que diga que no, ese es un buen pretexto para que López Obrador diga que no", expuso Rozental.

Hoy, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que es muy probable que vaya a Washington para reunirse con el presidente Trump.

"Nosotros queremos que participe también el primer ministro de Canadá, Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del tratado, es decir, la entrada ya en funcionamiento del tratado de libre comercio de Canadá, Estados y nuestro país. Ese sería el motivo de la visita", señaló.

"Como va a ser en Washington, pues nosotros estamos esperando que se haga la invitación del Gobierno de Estados Unidos al Gobierno de Canadá, y que Canadá esté de acuerdo. De todas maneras, nosotros vamos a asistir porque nos importa mucho el que podamos participar en el inicio de este acuerdo, que lo considero histórico y muy oportuno, precisamente porque nos va a ayudar a la recuperación de nuestra economía y a la creación de empleos".