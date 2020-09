Advierten que Ebrard desplazará a López Obrador si triunfa Delgado

Agencia Reforma / Porfirio Muñoz Ledo, diputado y aspirante a la presidencia de Morena

Ciudad de México— Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, aseguró que si su contrincante, Mario Delegado, gana la elección interna, el canciller Marcelo Ebrard se convertirá de facto en el presidente de la República, lo que pondría fin anticipado, políticamente hablando, al sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Durante una reunión virtual con militantes morenistas, que residen en los estados de Puebla y Morelos, el diputado federal acusó a Delgado y al secretario de Relaciones Exteriores de tratar de acortar el periodo del tabasqueño.

"Ellos tienen intereses personales. Si perdemos esto, es como elegir a uno, yo no digo que sea malo, que se llama Marcelo Ebrard, para la Presidencia, si tiene mucho dinero", expresó.

"¿Qué pasaría si ellos ganan? Pues ya va a ser presidente Marcelo, pues ya va a estar pelas, políticamente, el Presidente, me entienden, le van a hacer un sexenio corto, de tres años".

En videoconferencia, el ex presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que, en contraste, su candidatura garantizará que López Obrador pueda concluir su sexenio y que el partido que fundó tenga futuro para poder gobernar durante más periodos.

"Yo quiero un sexenio largo y quiero que el partido dure muchos años, la 4T no es un sexenio, la 4T es un programa transexenal, yo le calculo, para que realmente profundice, tres sexenios, cuando menos. Yo no quiero que Morena desaparezca y para eso tenemos que organizarnos, a ellos no les importa Morena", señaló.

Durante la transmisión, el legislador hizo una pausa para ofrecer una entrevista radiofónica, en la que acusó al Canciller de conducir la política exterior de México en alianza con el Gobierno de Donald Trump.

¿Sigue pensando que Marcelo debe estar fuera de Morena?, se le preguntó.

"Marcelo Ebrard era una gente de negocios, cuando Manuel Camacho lo acoge, hacen el partido de Centro, es ligeramente de derecha, en algunas cosas. Marcelo condujo y ha conducido la política exterior del país en alianza con el Gobierno de Donald Trump. Esto lo dice cualquier embajador con agallas y como yo soy un exembajador con agallas, yo luché contra la política de Trump en materia migratoria", dijo.

- ¿Usted ve a Marcelo Ebrard cargado a la derecha?

"¡Pero bárbaro!", respondió.

En otro momento de la conversación, Muñoz Ledo se lanzó en contra de la encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) -que se aplicará entre el 2 y el 8 de octubre-, para elegir al nuevo dirigente de Morena.

Consideró que se trata de un método que sólo beneficia a los candidatos que gastan más recursos.

"La maldita encuesta favorece el dinero y a los contendientes que tienen más recursos, no a la democracia", manifestó.

El aspirante también se lanzó contra Delgado por conseguir adeptos para su candidatura a cambio de promesas como la reelección legislativa.

Según el diputado, su contrincante pretende integrar su propia "mafia".

"Mario Delgado les fue prometiendo, a cada uno de los diputados, que los va a reelegir, para consolidar su mafia del poder. Entonces, los que quieren entrar chocan con los que se van a reelegir y ahí se va a provocar una línea de conflicto en el partido, necesariamente", sostuvo.

"Yo estoy por eso en contra de la candidatura de Mario, porque él quiere hacer una mafia nacional", Él ya hizo una organización de parlamentarios nacionales y para controlarlos los metió en una asociación civil que él preside. Es una barbaridad, son servidores públicos, no pueden estar etiquetados a un bando".