Advierten pérdidas por reducción de vuelos en el AICM

Ciudad de México.- La decisión del Gobierno de reducir los vuelos en el Aeropuerto Internacional de México solo genera pérdidas para el país y no va a hacer que se use el AIFA, advirtió el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Consideró que se le han dado tantos golpes, que el Gobierno federal lleva a la aviación civil en picada.

Manifestó que es incompresible la decisión de reducir de 52 a 43 las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque significa pérdidas económicas.

Reforma publicó que dicha medida obligará a la cancelación de vuelos y serán afectados cerca de 1.4 millones de usuarios.

"Esto de reducir el número de vuelos a 43 por hora, definitivamente es un golpe muy serio a la economía y a las finanzas de la Federación, por eso no entendemos en dónde está la justificación económica de la decisión, no tiene sentido.

"Golpean al turismo, por reducir la capacidad de traslado para los negocios y el esparcimiento; se pierde competitividad; se pierden también ingresos por el TUA, vamos como tortuguitas, un paso para adelante, dos para atrás", manifestó el legislador del PAN.

Señaló que en la comisión que preside se han generado acuerdos para darle todas las condiciones legislativas al Gobierno para impulsar al sector y poder recuperar la categoría uno de seguridad.

"Vemos que ellos como que están fingiendo, dicen que quieren ayudar al sector, pero están simulando apoyos, porque lo que vemos a tras de todo lo que ha sucedido en la aviación es que se quiere legitimar y justificar el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es un lastre para las finanzas federales, pero el Ejecutivo lo quiere justificar a toda costa.

"Es la ansiedad del presidente por legitimar un elefante blanco, que no tiene a la fecha cómo trasladar a la gente, no tiene vías de comunicación y no lo hace elegible para tomar un avión como medio de transporte", explicó el legislador.

Advirtió que la reducción de vuelos va a provocar que aumenten los precios y haga al país menos competitivo.

"Hay un retroceso en los ingresos en el sector y la captación del TUA va a disminuir para el Gobierno.

"Entonces, para no perder sus ingresos, lo que captan, van a aumentar el TUA si el número de usuarios baja, porque de alguna manera van a querer mantener los ingresos del Gobierno", alertó en entrevista.

Pérez Díaz dijo que a todas luces hay una presión económica y un retroceso para México, porque la gente va a seguir usando el AICM mientras el AIFA no tenga la infraestructura de transporte rápido y seguro.

Consideró que falta seriedad en la política pública, porque hasta la recuperación de la categoría uno está en litigio, debido a las leyes que se impugnaron por fallas en el procedimiento legislativo.

"Ahora reducen la frecuencia de los vuelos, tienen cinco años llevando a la aviación civil en picada", condenó.