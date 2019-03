Advierten panorama incierto para México

Ciudad de México— El dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, aseguró que México vive un panorama incierto y preocupante por las decisiones que toma el Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia política y económica, así como por el sello autoritario de sus primeros días de Gobierno.

"Ante las pésimas decisiones económicas, la amenaza latente de autoritarismo, ante el intento de perpetuarse en el poder, hoy con claridad debemos decir que México vive un panorama incierto y preocupante.

"Vivimos con un panorama incierto y preocupante porque el Gobierno morenista ha caído en las tentaciones más antidemocráticas y centralistas que no se habían visto en México desde los años setentas", expresó Cortés en la sesión del Consejo Nacional del PAN.

Dijo que hoy en cada entidad federativa hay un súper delegado, pero que no representa a una dependencia o a un programa, sino una estructura clientelar del Gobierno Federal.

Además, sostuvo, mientras aumentan los programas asistencialistas y clientelares, se reducen los presupuestos de los programas enfocados a la mujer trabajadora y al campo productivo.

"Vivimos con un panorama incierto y preocupante por el estilo de gobernar, que busca lavarse las manos ante decisiones absurdas, con las mal llamadas consultas populares, que de forma clara manipulan a la sociedad en una decisión plenamente tomada", dijo.

Señaló que con una consulta se canceló el aeropuerto en Texcoco y ya costó miles de millones de pesos.

Cortés citó que la seguridad también genera un panorama incierto y preocupante, porque cifras oficiales señalan que se ha tenido el inicio de año más violento de los últimos sexenios, con más homicidios, más secuestros, más extorsiones, más feminicidios.

"Parece que simplemente este Gobierno ya dejó de combatir el crimen organizado", advirtió ante los consejeros nacionales.

"Vivimos un panorama incierto y preocupante porque cada mes baja más la expectativa económica, porque la expectativa de crecimiento, todos dicen, indicadores, expertos, Banco de México, que vamos a la baja, pero el Gobierno de México dice que vamos a crecer, además, los indicadores marcan que ha incrementado el riesgo país, por lo tanto, menos inversión vendrá, lamentablemente", describió.

Ante estos hechos, Marko Cortés reconoció los retos del PAN para fortalecer al partido.

Indicó que se iniciaron cursos de inducción y en selección de candidaturas se han generado procesos internos.

"En materia electoral, hay que decirlo, en poco más de dos meses vamos a enfrentar un proceso electoral en circunstancias que no habíamos vivido en los últimos 30 años, con un Presidente que, a pesar de las malas decisiones de su arranque de Gobierno, cuenta con un alto respaldo popular, y que, a pesar de sus malos candidatos, logra transmitirle su simpatía a su partido.

Sin embargo, dijo, el PAN va con Óscar Vega Marín como candidato de Baja California, y con Enrique Cárdenas, su abanderado en el Estado de Puebla.