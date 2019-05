Advierten movilizaciones por ley laboral

Si el Gobierno federal no atiende las demandas de los sindicatos, entre ellas "perfeccionar" la ley laboral, los trabajadores saldrán a la calle, advirtió Pedro Alberto Salazar, secretario de Organización de la CTM.

El exlegislador señaló que en las reformas a la ley existe una intención de destruir al sindicalismo.

"La acción política es ver al presidente (López Obrador) con un documento interno, y la acción sindical es, bueno, no nos pelan, vamos a la calle", dijo el cetemista.

Tras sesionar en una reunión en el Congreso del Trabajo para dar forma a un documento en el que se plasmarán las inconformidades del sector sindical, el exdiputado federal y representante del senador Carlos Aceves del Olmo fijó una hoja de ruta para darle la vuelta a la ley laboral.

"Una es la ruta legal, con el amparo, que ya lo están llevando los abogados de la CTM, otra es la ruta política, con el documento que se va a presentar al presidente (Andrés Manuel López Obrador)", detalló Salazar a REFORMA.

"La acción legal ya está avanzada, ya están una serie de reservas y señalamientos específicos, hay 80, más las que tiene Isaías (González Cuevas, líder de la CROC), que ya forman parte de un paquete legal".

Indicó que la parte legal contiene dos fases: una, advertirle al presidente López Obrador lo que "no funciona" de la ley laboral, y la otra ampararse contra los efectos de la ley porque, afirmó, viola los convenios que se tienen con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

-¿Por qué hay una preocupación con las cuotas sindicales?, se le planteó.

"Es que están manejando que está en la reforma (laboral), no está, lo que está es la libertad de formar o no parte de un sindicato, si no eres parte de un sindicato entonces no estarás obligado a pagar cuotas.

"Pero eso no te da el derecho a gozar de las prestaciones que se ha logrado, pues cómo, hay un movimiento muy canijo para destruir el sindicalismo, ese es el fondo.

"Muy sencillo, EU y Canadá no han firmado ningún convenio de la OIT, el 87 y el 98, dos, no tienen legislación laboral y, tres, les calentaron la cabeza que aquí tenemos contratos de protección, que todos somos corruptos y que por eso vienen acá los empleos y se los quitamos a los gringos", subrayó.

Las iniciativas y propuestas sobre los cambios a la ley laboral deberán estar listos antes de mediados de junio, se indicó en la minuta de la reunión.