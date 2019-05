Advierten ilegal asignar aeropuerto a Ejército

Ciudad de México— El presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, el morenista Ricardo Exsome, dijo que la adjudicación del aeropuerto de Santa Lucía al Ejército violenta el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El diputado indicó que dicha adjudicación no garantiza la competencia y, por ende, el mejor precio en la contratación.

El legislador de Morena, quien participó en los foros de discusión en San Lázaro sobre el Plan Nacional de Desarrollo, afirmó que no duda de la honorabilidad del Ejército, pero advirtió que es responsabilidad de los diputados exigir al Gobierno federal cumplir con el Estado de Derecho.

"Nosotros como Cámara de Diputados tenemos que exigirles que se cumpla el Estado de Derecho, voy a poner el ejemplo de Santa Lucía, que se le está dando a que lo construya el Ejército, que no dudo de la honorabilidad del Ejército, pero al hacerlo ellos estamos en contra del artículo 27 porque sencillamente ya no están licitando con la Ley de Obra Pública y no nos garantiza que haya la competencia y que garantice el mejor precio de contratación", sostuvo.

El artículo 27 de la Ley de Obras Públicas señala que éstas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones, mediante convocatoria pública.