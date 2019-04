Advierten guardia militar con disfraz civil

Ciudad de México— Más de 200 colectivos, organizaciones civiles y activistas advirtieron que de confirmarse que el reclutamiento, la capacitación y la operación de la Guardia Nacional estarán a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas, lo único civil será su "disfraz" administrativo.

En un pronunciamiento emitido este domingo, indicaron que si bien el decreto de creación de la Guardia establece que será una institución civil, las señales enviadas por el Gobierno federal van en sentido opuesto, es decir, hacia la construcción de una corporación militar.

"Señor Presidente, cumpla con lo que prometió. Ya no insista en militarizar al País, construya una Guardia verdaderamente civil, no destruya a la Policía Federal y promueva el desarrollo de nuestras Policías locales", demandaron.

"Sería una militarización que no se atreve a decir su nombre, una simulación y una traición al sentido de la reforma que aprobó el Congreso. Sería, además, un atentado contra el proyecto de un país democrático, que fortalece el estado de derecho y que coloca la defensa de los derechos humanos como la máxima prioridad".

Entre los firmantes del pronunciamiento están los colectivos #SeguridadSinGuerra y #JusticiaSinPretextos, y las organizaciones Causa en Común, Incide Social, Renace, México Unido Contra la Delincuencia, México Evalúa, Semáforo Delictivo y Observatorio Nacional Ciudadano.

A título personal también lo suscribieron Alberto Athié, Alejandro Madrazo Lajous, Alfredo Lecona, Clara Jusidman, Claudio X. González, Denisse Dresser, Edna Jaime, Jacqueline Peschard, Javier Sicilia, Laura Carrera y Juan Francisco Torres Landa, entre otros.

El posicionamiento subraya que una Guardia militar, aunada a las facultades policiales otorgadas a las Fuerzas Armadas y a su mando operativo sobre las Policías locales, confirmaría la militarización del País y no resolverá la crisis de seguridad pública.

"Estaría desde luego a tono con la estigmatización que el Presidente ha hecho de las Policías, con la reducción de los presupuestos para el desarrollo policial, con las nuevas facultades policiales a las Fuerzas Armadas y con la subordinación de cuerpos policiales a mandos militares que está teniendo lugar en distintas partes del País.

"Pero, además, debiera ya estar claro que las estructuras militares no han servido ni servirán para atender situaciones de inseguridad pública, máxime cuando más del 90 por ciento de los delitos que se cometen en el País no son federales, sino del fuero común".

Las Fuerzas Armadas han servido leal y valerosamente en lugares donde sólo ellos pueden ofrecer un mínimo de salvaguarda a la población, agregan los firmantes, pero en ningún lugar del mundo se atienden los robos o las extorsiones con soldados, aunque se les llame guardias.

"Es muy preocupante el camino que ha tomado la creación de la Guardia Nacional", enfatizaron.