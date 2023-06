Advierten fin de Gobierno en Tijuana por 'mudanza' de edil

Tijuana.- La decisión de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, de vivir en el cuartel militar de esa ciudad de Baja California, significaría una renuncia expresa y deja a los habitantes con vacío de autoridad, advirtió Alberto Capella, socio fundador de AC Consultores.

La morenista, quien acusó amenazas en su contra por detenciones y decomisos de armas de fuego que han llevado a cabo policías locales, anunció este lunes que vivirá temporalmente en el cuartel militar 28 Batallón de Infantería, localizado al sur de la ciudad.

"El gobierno de Tijuana de la alcaldesa se terminó el día de ayer con ese anuncio. Es prácticamente una renuncia expresa a su responsabilidad, y lo que ha generado en los tijuanenses no es una solidaridad por victimizarse, sino, al contrario, una tremenda zozobra que nunca se había visto en la historia de Tijuana, es la primera titular de la administración municipal que decide irse a refugiar en un cuartel militar, y no entendemos la razón", cuestionó el ex secretario de Seguridad de los Estados de Morelos y Quintana Roo.

"Si dijeras, bueno, pues ha habido una lucha frontal en contra de los diferentes grupos criminales, la violencia en la ciudad no ha bajado, que se sienta una confrontación institucional adecuada, se entendería, pero en realidad se ve lo contrario y que ante esa ausencia de resultados, se dé una decisión de retirarse a un cuartel, pues entonces todo mundo se pregunta si hay espacio para 2.4 millones de habitantes, el mensaje que manda a la tropa que comanda, de la Policía Municipal, pues es todavía más desastroso", dijo a REFORMA el también ex mando de la Policía en Tijuana.

Recordó que existen policías locales que habitan en zonas alejadas del centro de Tijuana y que están en constante traslado.

"¿Imagínate cómo se deben de sentir cuando quien los comanda decide esconderse por temor, refugiarse, si ella es tan vulnerable, imagínate el policía de a pie que ni siquiera tiene la posibilidad de llevar el arma de cargo a su casa para cuidar a su familia o cuidarse él? Entonces, es probablemente una de entre muchas de las decisiones más torpes, sobre todo hacerlo público", reprochó Capella.

Respecto a la violencia que azota a Tijuana, el experto en seguridad consideró que la ciudad fronteriza es una zona lucrativa para el crimen organizado por su aduana, que abre la posibilidad al tráfico de personas, armas y drogas.

"Existen cifras ascendentes en homicidios de forma sistemática y veo varios factores, es una zona lucrativa para el trasiego de drogas a Estados Unidos, narcomenudeo, es una zona estratégica en temas de tráfico de personas y, pues, una cantidad importante del circulante de recursos. Esto convierte a Tijuana en un espacio muy lucrativo para las diferentes organizaciones delictivas y genera un conflicto entre ellos", consideró.

A esto, añadió, se suma una falta de estrategia de seguridad, enconos entre los grupos institucionales y falta de gobernabilidad estatal.

"Entonces tienes una tormenta perfecta, y cada vez las autoridades se convierten en expertos en dar justificaciones y no resultados, se convierten en transmisoras de responsabilidades a otras instancias" expuso.

Alberto Capella lamentó que pese a que hay una alineación partidista en la federación, el estado y el municipio, prevalezca la descoordinación y el conflicto político diario.