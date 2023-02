Advierten dominio de violencia si consumo de drogas crece

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, si el consumo de drogas crece, la violencia "nos va dominar", pues habría aumento de homicidios.

"Si no hacemos nada, y eso (consumo) va creciendo, entonces sí va a sufrirse mucho, no vamos a tener posibilidad de serenar el país", señaló.

"Entonces sí la violencia nos va dominar, va predominar. Estamos haciendo un esfuerzo y estamos bajando los homicidios, pero si no atendemos el crecimiento en el consumo, hacia adelante, no vamos a poder, va ser más difícil enfrentar el flagelo de la violencia".

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario anunció que, por esa razón, el Gobierno federal va reforzar las acciones de prevención de adicciones.

"Es algo que nos preocupa y nos ocupa (adicciones), que debemos de atender, ya lo estamos haciendo, pero vamos a aplicarnos más", adelantó, aunque sin dar detalles de la estrategia.

"Porque son situaciones distintas, por ejemplo, es muy lamentable lo que sucede en Estados Unidos, muy lamentable, sobre todo por los que pierden la vida por sobredosis".

López Obrador sostuvo que México ha podido enfrentar el "gran" problema de consumo de drogas por su grandeza cultural.

A pesar de todo, abundó el jefe del Ejecutivo, nuestro país tiene una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que ha ayudado a hacer frente a todas las adversidades.

"¿Qué es lo que nos protege a nosotros los mexicanos? Nuestras culturas. Nosotros no tenemos todavía ese nivel de consumo de drogas (que tiene Estados Unidos) y tenemos que evitarlo de la mejor forma posible", comentó.

"Ahora podemos controlar (la violencia), ayer fue un buen día, bueno, de manera relativa, pero sólo 50 homicidios en todo el país, en 14 estados ni un homicidio".

En 2022, el Gobierno informó que la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones (ENPA) ha "alcanzado" a 25.6 millones de personas con actividades preventivas y comunitarias.

Un informe oficial también reporta la realización de 2 millones de actividades antiadicciones durante los tres primeros años de implementación de la ENPA.

"Entonces ¿por qué no tenemos este consumo de drogas en exceso? Por nuestros valores, porque no hay el abandono, la soledad, que se puede presentar en otros lados, aquí la familia ayuda, los amigos ayudan, no es una sociedad individualista", reiteró.

"Se intentó meter ese modelo, contrario a nuestras tradiciones, ese egoísmo, pero no han podido con nuestra cultura, y ahora con los programas de bienestar, y si informamos a los jóvenes de los daños que causan las drogas, sobre todo los químicos, vamos a poder tener menos consumo, pero lo más importante es la grandeza cultural de México".