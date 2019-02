Advierten de riesgo con Guardia Nacional

Ciudad de México— Aunque activistas y especialistas en Seguridad Pública celebraron los cambios a la minuta sobre la Guardia Nacional, aprobada ayer por unanimidad en el Senado, advirtieron que todavía existen riesgos en la creación de este cuerpo policial.

María Elena Morera, de Causa en Común, ubicó como posibles riesgos la permanencia de los militares en labores de seguridad más allá de los cinco años que contempla la reforma, la eventual desaparición de la Policía Federal y la formación de los nuevos guardias.

"Ahora hay que cuidar las leyes secundarias porque el corazón de todo esto realmente es que podamos ser capaces de preparar policías civiles", indicó Morera.

Francisco Rivas, director del Observartorio Nacional Ciudadano, consideró que lo ideal sería acotar la nueva fuerza a ciertas labores y funciones territoriales, y no abrirle el espectro de toda seguridad pública.

"La militarización es adoptar conductas militares para responder a problemas de seguridad pública.

"Con este dictamen no hay una completa militarización, pero hay un proceso de militarización. Es un avance, pero no es lo ideal", consideró.