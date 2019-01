Advierten de castigos severos en piratería

Ciudad de México— En México hacen falta penas severas a quienes violan patentes y practican la piratería y el contrabando de productos.

Así lo reconoció en entrevista Juan Lozano Tovar, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien aseguró que en su administración se buscará que incluso se modifiquen leyes para reforzar el combate a la piratería.

"Las violaciones a la propiedad industrial hoy por hoy no son penadas de una manera seria, no son sancionadas de una manera importante y eso forma parte de un paquete de iniciativas y cambios legales que sin lugar a dudas tendrían que venir a robustecer la capacidad de México de enfrentar la piratería.

"El asunto es que cualquier mexicano que esté en un centro de investigación y esté desarrollando una patente y que la vaya a registrar en México, tenga la confianza y certeza de que esa patente va a ser respetada y va a estar bien cuidada, y si esa patente es violada entonces habrá una ley enérgica que sancionará la violación de esa patente", aseveró.

Lozano Tovar aseguró que aunque en la administración anterior se realizaron avances, no fueron suficientes, e incluso aunque se implementaron sistemas para hacer trámites en línea, hoy en día apenas se realizan así un 10 por ciento, por lo que buscarán que al cierre de 2018 se llegue a 50 por ciento.

El director general del IMPI comentó que buscarán una alternativa para que en los trámites en línea no se pida la FIEL (Firma Electrónica) ya que muchos inventores, investigadores, startups o incluso universitarios que quieren hacer registros encuentran en ello un obstáculo.

Actualmente, señaló, trabajan en un análisis para crear políticas que permitan avanzar de forma expedita, como los tiempos para otorgar marcas o patentes que llegan a tardar años y se busca reducirlos.

Por otra parte, Lozano Tovar explicó que no le preocupan los recortes presupuestales, ya que éstos no serán un impedimento para avanzar en el combate frontal a la piratería y el fomento de registro de marcas y patentes.

Asimismo, señaló que es partidario de la implementación de tecnología, pues ésta ayudará en diversos procesos de vigilancia, administración y registros, lo que les permitirá tener soluciones expeditas, además de ahorros en presupuesto.