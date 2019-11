Advierten campesinos protestas en estados

Ciudad de México— Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), advirtió que las protestas para exigir más recursos para el campo continuará en los estados y municipios.

El dirigente, que apoyó con su agrupación los plantones contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005 y 2006, criticó al ahora Presidente por iniciar una campaña de difamación en contra las organizaciones campesinas, al afirmar que éstas quieren moches y se quedan con los recursos de los productores.

"Lamentamos la afirmación del Presidente y de sus diputados sobre que nuestras demandas están acostumbradas a los moches, a las cuotas, a los piquetes de ojos, el Presidente de la República incurre en falsedad, en calumnia y difamación en contra de las organizaciones y de sus agremiados", manifestó en conferencia de prensa a las afueras de la Cámara de Diputados, donde levantaron su plantón.

"Nos consideramos organizaciones con responsabilidad social, con principios éticos y morales, estamos en contra de los moches, de la corrupción, hemos luchado por justicia de los campesinos, hoy el Gobierno de la República carece de calidad moral para hacer los señalamientos que hace junto con sus diputados".

Añadió que levantan el plantón con una victoria moral al realizar otra lucha social que será llevada ahora al interior a las entidades.

"Vimos la incapacidad de los diputados, de los alcaldes por su falta de voluntad para dialogar y llegar a acuerdos, vimos a unos diputados autómatas del Gobierno (...) el día de hoy nos levantaremos con una victoria moral y nuestra lucha continuará en las entidades y municipios", advirtió.

El dirigente aseguró que los recursos solicitados por la UNTA han llegado de manera directa a los productores y que esa organización realiza un trabajo fiscalizable y demostrable.

"AMLO debe parar esa campaña de desprestigio", reiteró.

Después de 11 días de plantón y tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, los campesinos comenzaron a levantar sus carpas.



Convocan antorchistas a frente

Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de Antorcha Campesina, llamó a crear un frente para lograr sus demandas.

"Antorchistas y no antorchistas, intelectuales, académicos, empresarios, estudiantes y el pueblo pobre de México, el momento es adecuado para iniciar un proyecto distinto de País", expuso ante decenas de seguidores.

Recordó que en el Presupuesto de Egresos dejaron fuera demandas de obra pública y aumento presupuestal para el campo.

Criticó además que hubo recortes a los órganos autónomos y un incremento considerable para la Secretaría del Bienestar, instancia que operará los programas sociales insignia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aguirre Enríquez alertó que esto podría favorecer a la compra de votos.

En el presupuesto no se consideró, añadió, mejoras en comunidades como la introducción de agua potable, luz eléctrica, drenaje, escuelas, clínicas y pavimentación de calles a favor de miles de familias del país.

"Se dejó fuera también el incremento al presupuesto para el campo que organizaciones campesinas afines a legisladores morenistas habían solicitado, incluso se aplicó un recorte en Agricultura de más de 20 mil millones de pesos", reclamó.

"Los diputados de Morena no podrán decir que cumplieron con su deber, lo que cometieron es una traición. Vamos a evidenciarlos y decirles a los ciudadanos que son unos traidores, si lo hicieron por sectarismo, les reclamarán los mexicanos, ¿Cuántas obras ganaron para su distrito? Con esto quedó claro que los diputados de Morena no son otra cosa más que una reedición de los viejos políticos", señaló.