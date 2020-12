Advierten 43 de 100 promesas sin cumplir

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— La organización ciudadana “Sí, por México” aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con el 43 por ciento de los 100 compromisos anunciados el primero de diciembre del 2018, desde el Zócalo capitalino, tras su toma de protesta.

De acuerdo con el análisis “Semáforo de cumplimiento de los compromisos del Gobierno Federal”, la actual Administración sólo ha concretado de manera parcial 19 compromisos, cuatro más no pueden ser verificados y únicamente 32 pueden catalogarse como cumplidos.

El pasado martes, al presentar un informe en Palacio Nacional, el presidente presumió el cumplimiento del 97 por ciento, al asegurar que sólo está pendiente la descentralización del Gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables, mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas, y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Sin embargo, el estudio indica que no se puede dar por cumplido un compromiso cuando se trata de un programa social con cobertura menor al 75 por ciento, el presupuesto disminuye, no se cumple con los plazos, el cambio legal no se concreta o cuando los resultados son contrarios o inconsistentes con lo prometido.

“Sí por México” destaca que no se ha cumplido con la venta del avión presidencial ni con la entrega de apoyos gubernamentales sin intermediarios, como tampoco se ha impedido la compra equipos de cómputo ni la contratación de despachos para elaborar proyectos, entre otras promesas.

También califican como incumplidos los compromisos para dar atención especial a los pueblos indígenas, dar prioridad a los pobres, mantener las instancias infantiles, el reparto de becas a estudiantes de bajos recursos y todos los alumnos de nivel bachillerato.

Botones de muestra

Obras y acciones que ‘Sí por México’ da como incumplidas

• Garantizar una matrícula de 300 mil en Universidades para el Bienestar Benito Juárez: Sólo hay 32 mil matriculados, lo que representa el 10 por ciento

• Mantener estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social: El nuevo programa beneficia a 126 mil 40 madres trabajadoras, un 7 por ciento respecto al programa anterior

• El presidente nunca dará la orden de masacrar al pueblo: En 2019, el 70.5 por ciento de fallecidos en enfrentamientos con militares fueron civiles.