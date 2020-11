Advierte Zepeda error histórico en alianza PAN-PRI

Ciudad de México— El senador y exdirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, alzó la voz para manifestarse en contra de que el blanquiazul negocie alianzas de carácter electoral con el PRI.

"Lo digo categóricamente, lo digo en las instancias del partido y lo digo públicamente: sería un error histórico. Estoy completamente en contra de una alianza del PAN con el PRI", planteó Zepeda en entrevista.

El excoordinador parlamentario en el Senado cuestionó que en San Luis Potosí el comité estatal del PAN haya suscrito un convenio de coalición con el PRI y con el PRD con miras a la elección de Gobernador del próximo año.

"Me parece un error, un garrafal error para el PAN. Me parece que es una traición a la lucha histórica que ha tenido el partido. El PAN ha luchado por décadas por cambiar este país, por hacer de México un país más justo, más democrático, más honesto, y gran parte de esta lucha ha sido contra un sistema que hemos señalado una y otra vez que ha encarnado el PRI y ahora resulta que ya no", recalcó.

"A mí no me parece correcto que el PAN se presente a las elecciones junto al PRI como si fuera uno solo: lo que tenemos que hacer es representar una alternativa de futuro, particularmente siendo congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Ir con el PRI podría tener un costo terrible para nosotros de pérdida de identidad que va a terminar por ser algo sumamente negativo".

A principios de la semana, la Comisión Permanente del PAN autorizó a los comités estatales explorar la posibilidad de ir en alianzas con otras fuerzas políticas.