Advierte Sheinbaum sobre presunto pacto del PRIAN en CDMX

Ciudad de México.- La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, advirtió que el PAN y el PRI presuntamente también podrían haber hecho un pacto en la Ciudad de México para repartirse cargos como en Coahuila.

"(En Coahuila) repartiéndose un botín político, repartiéndose el estado, ahora imagínense ustedes qué habrán firmado para la Ciudad de México. ¿Se imaginan? Se han de estar repartiendo, bueno, oficinas recaudadoras, fiscalías ¿A poco queremos eso para nuestra ciudad?

"¿A poco queremos eso para el país?", dijo la morenista en la Plaza Independencia de la Alcaldía Magdalena Contreras.

En gira proselitista por la capital del país, Sheinbaum fue cobijada por su círculo cercano; sin embargo, destacó el trabajo de dos personas que le acompañaron en la jefatura de gobierno: Omar García Harfuch, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, y Ernestina Godoy, exfiscal general de la CDMX.

"Ernestina Godoy recientemente no pudo ser titular en el cargo (de la Fiscalía) por tres votos en el Congreso, y que necesitaba; para ratificarse le pidieron liberar a delincuentes, que ya no persiguiera al Cártel Inmobiliario, que ya no abriera carpetas de investigación por la corrupción.

¿Y saben qué dijo Ernestina Godoy? Los principios están por encima del negocio, de la negociación, de la corruptelas", lanzó Sheinbaum.

La precandidata única también ensalzó al exjefe de la Policía y ahora candidato al Senado, uno de los más aplaudidos durante el mitin.

"Además de una estrategia de seguridad y un gran equipo, lo que coincidió, lo que está por encima de todo, eso que nunca vamos a negociar, es la honestidad y los principios", destacó.

En su mensaje, la exjefa de Gobierno llamó a la continuidad de la 4T, con la herencia de programas sociales que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador.