Advierte Ricardo Monreal 'lucha fratricida' en Morena

Ciudad de México.- La lucha interna en Morena por la candidatura presidencial puede devenir en una lucha fratricida que puede alejar al movimiento de la victoria en 2024, advirtió el senador Ricardo Monreal.

Aspirante a la candidatura, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado aseguró que no está negociando ni buscando puestos de consolación.

"La lucha interna, provocada por la sucesión adelantada, puede convertirse en una lucha fratricida, en donde todos perderemos, nos alejaremos de la ratificación del triunfo en 24", previno.

En rueda de prensa, el legislador zacatecano explicó que hay quienes, en Morena, "identificados con alguna aspirante, hombre o mujer, que piensan equivocadamente, que exterminando o liquidando a los otros adversarios, se harían de la candidatura sin problemas, pero no".

"El hecho de alimentar estas luchas internas, estas luchas facciosas, pueden provocar una ruptura".

Monreal aseguró que, en esas circunstancias, él resistirá.

"Soy fundador de Morena y los que somos fundadores sufrimos persecución, exclusión y estigmatización del Gobierno. Ahora nosotros tenemos que resistir a este tipo de estrategias que me parecen equivocadas: vamos a mantenernos", dijo.

Un día después de que el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, abriera la puerta a que se incorporara al sol azteca para buscar la postulación, Monreal recordó que se ha reunido "con todos los partidos", pero hubo de aclarar que, "el momento" está dedicado al Senado y, como fundador de Morena, está luchando en su seno.

"Porque una vez que se lance la convocatoria, voy a participar y ganar a la buena. No creo que tenga la simpatía de la nomenclatura política o del poder, pero no es la primera vez que me enfrento a la adversidad política. Voy a seguir trabajando y voy a seguir platicando con la oposición", avisó.