Advierte PAN que vacunas no sirven con nuevas variantes

Ciudad de México.- Las vacunas que va a aplicar el Gobierno federal no sirven de nada para proteger a los mexicanos de las variantes más recientes de Covid-19, advirtió el diputado del PAN Éctor Ramírez Barba.

Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente cae en negligencia, como autoridad sanitaria del país, al aplicar a la población las vacunas Sputnik y Abdalá, de Rusia y Cuba.

Médico de profesión y experto en gestión sanitaria, Ramírez Barba consideró que el presidente, al ponerse la vacuna Abdalá, prácticamente recibió agua.

"Dijo el presidente que ni sintió nada, nosotros podemos afirmar ni sirve de nada, tampoco.

"Inyecta agua en lugar de vacunas contra el virus circulante. Una vez más recibimos un mensaje ideológico que puede tener consecuencias funestas para muchos mexicanos que sigan su ejemplo", alertó.

Recordó que durante la pandemia de Covid-19, le hicieron caso cuando dijo que la gente se podía abrazar y mostró estampas religiosas, como el "detente", contra el virus.

Ello, dijo, es parte de las negligencias de comunicación que pudieron costar miles de vidas de los mexicanos en la pandemia.

Ahora, agregó, no se aprendió la lección de lo sucedido y el Gobierno aplicará vacunas de Rusia y Cuba, incluso la mexicana que no tiene aval internacional.

"Las tres vacunas son inútiles para la variante del virus que está circulando", afirmó.

Aunado a ello, acusó que prevalece una "dictadura sanitaria", porque no se ha autorizado la compra de vacunas de otras marcas, para que puedan ser vendidas a los mexicanos que quieran comprarlas.

Tampoco se permite la venta de los medicamentos que se usan para atender Covid-19, se quejó.

"No hay en México vacunas eficaces para evitar contagios, enfermedad o la muerte", aseveró.

Llamó a la población a revisar la caducidad de las vacunas que puedan recibir, si deciden aceptar las de Covid-19.

"Hay que pedir el frasco, conocer si está caduca. Si no está caduca, debes tener cuidado, esa vacuna no va a servir, no vas a sentir nada y no vas a estar protegido", aseguró.