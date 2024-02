Advierte Magistrado De La Mata riesgos en elección de jueces

Ciudad de México.- La elección de ministros, magistrados y jueces mediante votación popular pondría en riesgo la independencia judicial ya que los impartidores de justicia se convertirían en actores políticos, consideró Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un comunicado, el TEPJF informó que De la Mata impartió una conferencia magistral sobre independencia judicial ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en donde sostuvo que si los juzgadores no son independientes no se puede hablar de un Estado constitucional.

"¡Si no hay independencia judicial no hay división de Poderes! ¡Si no hay división de Poderes no puede hablarse en los hechos realmente de una Constitución! En los hechos dejaría de ser un Estado constitucional para convertirse en un Estado, por utilizar palabras filosóficas antiguas, tiránico, dictatorial, en términos modernos", señaló.

La disertación del Magistrado se dio en el contexto del debate público generado a partir de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado 5 de febrero una iniciativa al Congreso para que los impartidores de justicia sean elegidos mediante voto popular.

De la Mata explicó que el modelo constitucional de división de Poderes establece que el Poder Ejecutivo es unipersonal; el Poder Legislativo, bicameral (Diputados y Senadores), y el Poder Judicial corresponde a cada uno de los titulares del Poder Judicial; es decir, jueces de distrito, magistrados de colegiados, de apelación, magistrados electorales, ministros de la Corte, magistrados de todo tipo, el Consejo de la Judicatura, miembros del Consejo de la Judicatura.

El someter a los impartidores de justicia a votación, consideró, los convertiría en políticos y sus decisiones estarían basadas bajo ese fundamento.

"(Las designaciones) no deben ser sometidas a votación, pues existe el riesgo de que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los méritos", señaló.

También dijo que se debe garantizar la inmovilidad de los impartidores de justicia para los periodos para lo que fueron designados, pues de otra manera se mina la seguridad y estabilidad que deben tener para ejercer su libertad de jurisdicción.

"De otra manera van a vivir siempre con una pistola en la sien, diciéndoles: ¡Si no haces lo que yo te digo, te reformo!", indicó.

La conferencia fue impartida en el Salón de Juicios Orales del Centro Universitario de Tonalá de la Escuela Judicial Electoral (EJE), en el marco de las Brigadas Electorales de la EJE, realizadas el 22 y 23 de febrero.