Advierte INE falla en operación por recorte

Ciudad de México— Debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) monitoreará con equipo caduco los tiempos de radio y televisión del Estado, no se descartan fallas, advirtió el presidente del organismo, Lorenzo Córdova.

Ante el recorte presupuestal para el 2020 por parte de la Cámara de Diputados, el INE canceló la compra de tecnología para el monitoreo, la cual costaría 300 millones de pesos.

"Implica que estaremos operando el próximo año con equipos que han terminado su vida útil, eso no quiere decir que no brindaremos el servicio, pero evidentemente nos coloca en una situación extrema, sin márgenes de maniobra.

"Tendremos que estar muy atentos para que si llega a fallar algún equipo, la afectación al trabajo de monitoreo sea lo menos grave posible", apuntó.

Durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, el consejero confió en que pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia que interpuso el organismo hace casi un año para que defina los límites de la Cámara de Diputados en el presupuesto de los órganos autónomos.

"Hay un litigio ante la Corte sobre las reglas y las condiciones con las que la Cámara de Diputados puede tomar estas decisiones sin caer en los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad con las que hoy

opera la discusión presupuestal.

"Por eso en su momento llevamos ante el máximo Tribunal para que se establezca cuáles son los criterios y ocurra sin discrecionalidad y toda racionabilidad", afirmó Córdova.

El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, informó que cancelan cuatro proyectos, pero se modifican otros 21, de los 110 que originalmente se habían proyectado.

"Representa una disminución de 32.2 por ciento de los proyectos de la cartera, una cifra importante. Buscamos la afectación lo menos posible de las tareas sustantivas de la institución. Son 680.9 millones de pesos", indicó.

Córdova insistió en que el 2020 arrancará con un déficit presupuestal que irán enfrentando en el transcurso del año.

"No son las mejores condiciones pero es lo que decidió la Cámara de Diputados", lamentó.

Por otra parte, las diferentes direcciones y oficinas de los consejeros electorales recibieron un oficio de la Dirección de Administración, en las que advierten que el apoyo económico que entregaban a sus oficinas para las fiestas navideñas se cancela.

Por ello, les informaron, sólo se dará una ayuda a personal operativo y se invita a personal de mandos medios y altos a cooperar para asistir a dicha festividad.