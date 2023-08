Advierte AMLO riesgos en AICM y se lanza contra aerolíneas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es necesaria la reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pues hay riesgos, y arremetió contra las aerolíneas que, acusó, pensaron que lo habían engañado con trasladar operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante su mañanera, López Obrador dijo que hay una recomendación de Protección Civil para reducir vuelos para "evitar un problema mayor".

"Para explicarlo de manera sencilla el aeropuerto de la Ciudad tiene operaciones de 150 por ciento de su capacidad, de 100, facturado, tiene una sobresaturación todavía del 50 por ciento y ya hay problemas de tráfico", planteó.

"Y queremos actuar con responsabilidad, hay una recomendación de Protección Civil, entonces tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones para evitar un problema mayor, de 52 a 43 por hora, es el aeropuerto, por mucho, con más operaciones en el País, el segundo es Cancún, estamos hablando de millones de pasajeros".

"Está saturado el aeropuerto de la Ciudad, son muchísimas operaciones, hay riesgos y queremos prevenir", aseguró.

El Mandatario federal acusó a las aerolíneas de no cumplir el compromiso de bajar vuelos del AICM y trasladarlos al AIFA.

Aprovechó para lanzarse contra Aeroméxico y la Terminal 2 del AICM que, dijo, está mal hecha.

"Se habló con ellos (aerolíneas), empieza a entrar en vigor hasta noviembre, tienen tiempo, se habló con ellos, pero además se había hecho compromiso con ellos y no cumplieron, ya se las había propuesto y se había llegado al acuerdo de bajar operaciones y en vez de bajarlas, las incrementaron", se quejó.

"Con la política neoliberal el Gobierno estaba tomado, los servidores públicos eran empleados de las corporaciones económicas, empleados, en el caso de los aeropuertos quiénes mandaban, los dueños de las aerolíneas y los aeropuertos estaban al servicio de las aerolíneas, no se cuidaba al pasajero, al usuario, eran además muy influyentes".

"En el caso de Aeroméxico tienen problemas, ya una parte de Aeroméxico es de un fondo extranjero y los trabajadores por no perder su trabajo hicieron un gran esfuerzo, aceptaron que les quitaran prestaciones en su contrato colectivo y tienen que trabajar mucho más, se quedaron los de arriba, con las líneas aéreas y como ellos manejaban el aeropuerto, se hizo la Terminal 2 y se le entregó por completo a Aeroméxico, una terminal mal hecha".

Afirmó que quisieron engañarlo pero no fue así.

"Imagínense la saturación, ya no es posible, y se tiene un buen aeropuerto, de los mejores aeropuertos del mundo que es el Aeropuerto Felipe Ángeles", agregó.

"Hasta hablé yo personalmente con los directivos de las aerolíneas, 'sí, sí, sí, sí, cómo no, ya vamos a poner un vuelo, o dos o tres, ya va a haber'".

"Y pensaron que ya me habían engañado y no es así, no, ellos no me pusieron, me puso el pueblo, no es como antes, que ellos daban dinero para las campañas y pusieron a los candidatos de antes que llegaron aquí a la Presidencia, ahora no".

El tabasqueño dijo de nuevo que para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco, gobiernos anteriores saturaron el AICM.

"Para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco se cerró prácticamente el aeropuerto de Toluca y se llenó el aeropuerto de la Ciudad también con la intención de hacernos creer que era indispensable construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, entonces resulta que pues se mantiene lleno el aeropuerto desde entonces y siguió creciendo el número de operaciones porque hay más tráfico aéreo, y ya se rebasó el número de operaciones que se pueden llevar a cabo", señaló.