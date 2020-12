Advierte AMLO que Tren Maya no podrá ser privatizado

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el domingo, al final de su gira de tres días para supervisar el Tren Maya, firmará un convenio para evitar que esta obra, "una de más mejores que se están construyendo en el mundo", sea privatizada.

"Vamos a firmar un convenio el domingo en Tulum y ahí voy a hablar de cómo vamos a operar el Tren Maya, que esto es muy importante", dijo.

"Cómo va a funcionar el Tren: Primero, cómo vamos a garantizar que no se privatice, que esté quien esté en el Gobierno no puedan privatizar, que no con el cambio entre la tentación de que vamos a concesionarlo y empecemos de nuevo con la política neoliberal que tanto daño causó.

"Primero es cómo cuidamos de que esta obra siga siendo del pueblo de México, pública, de la nación, y luego, cómo va a funcionar, quién la va a manejar, quién la va a operar, cómo lograr que sea autosuficiente, que tenga ingresos propios para que se mantenga durante años, décadas hacia delante".

Después de presentar los avances del apoyo a los damnificados por las inundaciones en Tabasco, el Presidente se trasladó hasta Palenque para visitar un punto de la obra, de mil 500 kilómetros y una inversión de 150 mil millones de pesos, donde rechazó que vaya a causar un daño ecológico, a pesar de las denuncias de ambientalistas y de comunidades indígenas.

"En sí misma la obra ayuda al medio ambiente, muy contrario de lo que se pueda pensar, porque la obra significa trabajo, significa empleos, mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo", sostuvo.

"Porque muchas veces se afecta, se destruye al medio ambiente, porque no hay opciones, no hay alternativas, por eso hay la tumba de los árboles".

López Obrador resaltó la rapidez con la que la empresa china Communications Construction Company Limited está construyendo el tramo uno de Palenque a Escárcega, Campeche, aunque resaltó más la rapidez con la que, dijo, el Ejército mexicano está construyendo el Aeropuerto Felipe Ángeles.

"Esto que están haciendo es muy importante, es la primera empresa que sigue el ejemplo de lo que están haciendo los ingenieros militares en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles. Esa obra sí es emblemática, me gustaría que la visitaran, que fuese el representante de la empresa constructora China que visite esa obra, porque ustedes saben trabajar de esa manera".

López Obrador estuvo acompañado por el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el director del Fonatur, a cargo de la obra, Rogelio Jiménez Pons.