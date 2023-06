Advierte AMLO a 'corcholatas' no usar su mitin para campaña

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las "corcholatas" de Morena a que no usen su mitin con motivo de 5 años de Gobierno, el próximo 1 de julio, para hacer campaña.

"Aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes, a quienes apoyan la transformación, que van a asistir el sábado primero de julio al Zócalo para celebrar, para festejar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México, que eviten llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación", dijo en conferencia mañanera.

"Que ni vayan a aplaudir a sus favoritos ni a faltarle al respeto a nadie, esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México que es la historia del país".

El mandatario precisó que todos los aspirantes a la candidatura presidencial están invitados al acto, pero pidió "cero politiquería".

"Todos como ciudadanos, no van a estar en el templete, ahí nada más el Gabinete", apuntó.

"Pero si quieren ir como ciudadanos, adelante. Sobre todo me dirijo a los simpatizantes que son muy responsables, y también a los que están participando, no vayan a salir con aplausos y este sí, este no".

Agregó que en su Gobierno no se lucha por cargos, sino por ideales.

"Nosotros luchamos por ideales, luchamos por principios, no luchamos por cargos", expresó.

"Lo que vamos a conmemorar es que se está llevando a cabo una transformación profunda, estamos arrancando de raíz la corrupción en México".