Advierte abogado que quieren doblar a Fiscal Carmona

Ciudad de México.- Las acciones de la Fiscalía de la Ciudad de México en contra del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, son para "doblarlo" y provocar que renuncie, advirtió Pedro Nava, abogado del detenido .

"Definitivamente lo que quieren es doblarlo, esto va pegando en el ánimo de la familia de él, el desgaste y eso es a lo que le están jugando (la Fiscalía de la CDMX) con este ataque institucional, quieren doblarlo para que renuncie, eso es lo que quieren, que él diga 'ya estuvo'", dijo a REFORMA el litigante.

PUBLICIDAD

Nava dijo que el traslado de Carmona al penal de alta seguridad del Altiplano, en el Edomex, está enmarcado por una cadena de ilegalidades.

"Todo esto se dio teniendo la declaración de la Suprema Corte de que el Fiscal Carmona tiene fuero, entonces es el equivalente a que tuvieran a un juez federal en Almoloya, o a un senador o que tuvieran a un Ministro de la Corte, tienen fuero", expuso.

"Por lo que es el traslado debieron habernos notificado, debieron haber ido ante un juez de ejecución y darnos una audiencia, y en la audiencia haber demostrado lo que dicen, que es de alta peligrosidad, que golpeó a diez internos, que hay un peligro de que vayan por él o lo traten de rescatar. Ese tipo de cosas son absurdas", ironizó.

"No hay forma de que encuadre esto legalmente, esto de enviarlo a una prisión de alta peligrosidad".

Hasta ahora, se quejó, la defensa de Carmona no ha tenido contacto, por lo que promueve diversos amparos con jueces federales para que conozcan de la situación.

"La Fiscalía de la Ciudad de México con toda secrecía y sigilo ocultó que iba a mover al fiscal del Reclusorio Sur, no nos notificaron a los abogados, no le notificaron a la jueza de distrito que tiene bajo su cuidado la libertad del quejoso, no le notificaron al quejoso, llegaron abrieron la reja y vámonos, ni siquiera le permitieron llevarse su medicina", reprochó Nava.

Anoche, bajo un fuerte operativo, el Fiscal de Morelos fue trasladado del Reclusorio Sur al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde llevará su proceso penal.

El viernes, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX suspendió la primera prisión preventiva justificada impuesta al Fiscal por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, por lo que ordenó su inmediata libertad.

Sin embargo, minutos después de salir del Reclusorio Sur fue reaprehendido por agentes judiciales, ahora por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

El sábado, un juez de control local le dictó nuevamente la prisión preventiva justificada al funcionario en esa causa penal.