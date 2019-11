Adquiere alcalde de San Luis Potosí 15 camionetas Tesla

Ciudad de México.- En lugar de comprar patrullas típicas, en Ciudad Valles las labores policiacas y de limpieza se realizarán con una nueva flotilla de 15 camionetas 'cybertruck' de la empresa Tesla, afirmó el Alcalde potosino, Adrián Esper Cárdenas.

Con imágenes simulando cómo serían las camionetas balizadas con símbolos municipales, el Edil aseguró que la inversión se logró porque donó 30 mil pesos para apartarlas, pues su venta iniciará hasta 2021.

"Alrededor de 30 mil pesos lo que me costó separarlas, que es un mes de sueldo mío, separarlas me costó 30 mil pesos", afirmó ayer.

La inversión por los 15 vehículos sería de 21 millones de pesos aproximadamente, pues 10 de los vehículos serían de 2 motores, con un costo aproximado de 9 millones de pesos por todos; y los cinco restantes con tres motores, tendrían un costo de 11 millones de pesos, de acuerdo a los precios de lista de la empresa.

Sin embargo, el Edil independiente insistió que la inversión se va a recuperar porque las camionetas no necesitan mantenimiento ni combustible, y serán utilizadas en múltiples tarea, como remolcar otros vehículos y también basura.

"Sí tú no le pones mantenimiento y no le pones combustible, estás hablando que en un año te puedes llegar a un ahorro de 24 millones y ya pagaste más de la mitad de la inversión", reiteró ante cuestionamientos de prensa local.

Al cerrar su presentación, Esper Cárdenas se tomó una foto con empleados municipales, y bromeó que pedirá un descuento al empresario Elon Musk sobre este paquete de camionetas.

En la página de Tesla, se especifican que se pueden apartar tres versiones diferentes de esta camioneta futurista, la cual fue presentada hace una semana en Estados Unidos y estará a la venta a partir de 2021.