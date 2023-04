Adopta México software para espiar

Ciudad de México.- Los israelíes habían venido a México para cerrar una venta importante: el Ejército mexicano estaba a punto de convertirse en el primer cliente en comprar su producto, el software espía más avanzado del mundo.

PUBLICIDAD

Pero antes de que pudieran cerrar el trato, estalló una discusión sobre el precio y la rapidez con la que se podría entregar la herramienta de espionaje. Un General mexicano que supervisaba las negociaciones pidió una pausa hasta más tarde esa noche, de acuerdo con dos personas presentes y una tercera con conocimiento de las conversaciones. "Te recogeremos en tu hotel y nos aseguraremos de procurar un mejor ambiente", recordaron que dijo.

Esa noche, un convoy de autos llegó al hotel de los ejecutivos israelíes y los llevó a un club de striptease en el corazón de la Ciudad de México. El equipo de seguridad del General ordenó a los otros clientes que se retiraran, dijeron las tres personas, y se reanudaron las conversaciones. Fue en ese oscuro cabaret en marzo del 2011, entre bailarinas y tragos de tequila, donde tuvo su inicio el arma cibernética más poderosa que existe.

El software espía, conocido como Pegasus, se ha convertido desde entonces en un sinónimo mundial del escalofriante alcance de la vigilancia estatal, una herramienta utilizada por los gobiernos desde Europa hasta el Medio Oriente para piratear miles de teléfonos móviles. Y ningún lugar ha tenido más experiencia con la promesa y el peligro de la tecnología que México.

Una investigación del New York Times basada en entrevistas, documentos y pruebas forenses de teléfonos pirateados muestra los tratos secretos que llevaron a México a convertirse en el primer cliente de Pegasus y revela que el País se convirtió en su usuario más prolífico.

México pasó a utilizar la herramienta de vigilancia contra civiles que se oponen al Estado -abusos que el País insiste que ha cesado. Pero The Times descubrió que México ha seguido usando Pegasus para espiar a las personas que defienden los derechos humanos, incluso en los últimos meses.

Muchas herramientas pueden infiltrar la vida digital, pero Pegasus es excepcionalmente potente. Puede infectar tu teléfono sin ningún indicio de intrusión y extraer todo lo que contiene -cada correo electrónico, mensaje de texto, foto, cita de calendario- mientras monitorea todo lo que haces con él, en tiempo real. Puede grabar cada pulsación de tecla, incluso cuando usa aplicaciones encriptadas, y mirar a través de la cámara o escuchar a través del micrófono, incluso si su teléfono parece estar apagado.

Ha sido utilizado para combatir el crimen, ayudando a desmantelar redes de abuso infantil y arrestar a figuras tristemente célebres como Joaquín Guzmán Loera, el capo de la droga conocido como El Chapo.

Pero también ha sido desplegado ilegalmente para espiar y sofocar a los defensores de los derechos humanos, los defensores de la democracia, los periodistas y otras personas que se oponen a la corrupción y los abusos.

En el 2021, alarmada por cómo se había utilizado Pegasus para "atacar maliciosamente" a disidentes en todo el mundo, la Administración Biden puso en la lista negra al NSO Group, la empresa israelí que fabrica el software espía. Poco después, el Ministerio de Defensa de Israel -que debe aprobar la exportación de Pegasus a otras naciones- dijo que prohibiría las ventas a países donde hubiera riesgo de violaciones de derechos.

Sin embargo, pese a la amplia evidencia de los abusos de Pegasus en México, el Gobierno israelí no ha ordenado el cese de su uso en México, según cuatro personas con conocimiento de los contratos de la tecnología.

De hecho, dicen las cuatro personas, el Ejército de México ha atacado más teléfonos celulares con el software espía que cualquier otra agencia gubernamental en el mundo.

Después de las revelaciones de que Pegasus había sido esgrimido contra los críticos del Gobierno de su predecesor, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en el 2018, prometió detener lo que llamó el espionaje "ilegal" del pasado. Pero pruebas previamente no dadas a conocer muestran que, tan recientemente como en la segunda mitad del 2022, Pegasus infiltró los teléfonos celulares de dos de los principales defensores de derechos humanos del País, quienes brindan representación legal a las víctimas de una de las desapariciones masivas más tristemente célebres en la historia de México.

El Ministerio de Defensa israelí rechazó las solicitudes de comentarios. Un portavoz del Presidente mexicano también se negó a comentar. La Secretaría de Defensa de México se rehusó a abordar el hackeo reciente, pero dijo que seguía la postura del Gobierno, que afirma que la recopilación de inteligencia "no tiene como objetivo" invadir la vida privada de figuras políticas, cívicas y de los medios.

Esta fue la segunda ola de ataques al teléfono de Santiago Aguirre, uno de los defensores de derechos humanos. También había sido atacado con Pegasus durante la Administración anterior, descubrió Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto. "Este Gobierno hizo tantas promesas de que las cosas serían diferentes", dijo. "Nuestra primera reacción fue decir: 'Esto no puede estar sucediendo de nuevo'".

Los inicios de Pegasus en México han estado envueltos en hermetismo durante mucho tiempo. Después de la noche en el club de striptease, los ejecutivos israelíes de NSO Group, entonces una startup incipiente, regresaron a Tel Aviv con las líneas generales de su primera venta.

Unos meses después, un equipo de representantes de NSO regresó a México para mostrar el software espía a algunas de las personas más poderosas del País. Dos personas que estuvieron en la demostración dijeron que había tenido lugar en una base militar en las afueras de la Ciudad de México, donde se instalaría la primera máquina Pegasus. Cuando llegaron el entonces Presidente Felipe Calderón y su Secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván, vieron cómo se hackeaba un teléfono, dijeron los asistentes. Udi Doenyas, director de tecnología de NSO Group, quien in ventó la arquitectura Pegasus, confirmó que había conectado el sistema Pegasus a una pantalla y entregado un teléfono BlackBerry a altos funcionarios mexicanos. Les pidió que lo usaran. Mientras lo hacían, el teléfono no mostró indicios de estar comprometido, pero el sistema Pegasus comenzó metódicamente a extraer cada pieza de información, transmitiéndola a una pantalla para que todos la vieran.

Miguel Ángel Sosa, vocero de Calderón, reconoció que el ex Presidente había visitado una instalación militar para "presentaciones sobre tareas" que se estaban realizando, "incluyendo la recopilación de datos e inteligencia". Pero dijo que a Calderón nunca se le informó si finalmente se compró el software espía.

En ese momento, México necesitaba desesperadamente una forma de piratear los teléfonos BlackBerry, un dispositivo favorecido por los cárteles de la droga. Los delincuentes eran cuidadosos, dijeron ex funcionarios, moviéndose y apagando sus teléfonos para evitar ser capturados. "No te daba tiempo para lanzar un operativo", dijo Guillermo Valdés, ex director del CISEN, el equivalente de la CIA en el País, del 2007 al 2011.

Los militares firmaron el contrato poco después de la demostración. En septiembre del 2011, los empleados de NSO volaron a México para instalar Pegasus e instruir a un equipo mexicano sobre cómo operarlo, según tres personas familiarizadas con la instalación. El equipo era un brazo secreto del Ejército.

Después de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia en el 2012, dos agencias más lo compraron: la oficina del fiscal general y el CISEN, de acuerdo con funcionarios mexicanos y personas con conocimiento de los contratos. En total, México ha gastado más de 60 millones de dólares en Pegasus, afirman funcionarios mexicanos.

El Ejército mexicano ha reconocido haber tenido Pegasus sólo entre el 2011 y el 2013. Pero un grupo de expertos independientes que investigan la desaparición de 43 estudiantes que planeaban asistir a una protesta dijeron que los militares lo tenían cuando fueron secuestrados en el 2014 y que espiaba a las personas involucradas en el crimen la noche en que ocurrieron los hechos.

Después de que López Obrador asumió el cargo, disolvió la Policía Federal y reemplazó la agencia de espionaje mexicana con una nueva entidad. Desde el 2019, sólo el Ejército ha tenido Pegasus, dicen cuatro personas con conocimiento de los contratos. Y el software espía se ha seguido usando contra periodistas, defensores de los derechos humanos y un político de la Oposición, arrojan los análisis de Citizen Lab.

En diciembre, Aguirre recibió un correo electrónico que parecía una novela de espías. "Apple cree que está siendo atacado por atacantes patrocinados por el Estado que intentan comprometer de forma remota el iPhone asociado con su ID de Apple", decía el mensaje. "Es probable que estos atacantes te atacan individualmente por quién eres o por lo que haces".

Aguirre, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, corrió por el pasillo a la oficina de María Luisa Aguilar, encargada de la labor internacional del grupo. Ella había recibido el mismo correo electrónico. Los dos contactaron al grupo mexicano de derechos digitales conocido como R3D, que mandó analizar sus datos telefónicos con Citizen Lab. Éste confirmó que ambos fueron hackeados varias veces por Pegasus de junio a septiembre del 2022.

"En los ojos de las fuerzas armadas, representamos un riesgo", dijo Aguilar. "No quieren perder el poder que han acumuladozas armadas, representamos un riesgo", dijo Aguilar. "No quieren perder el poder que han acumulado.