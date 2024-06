Admiten falta de información ante primera muerte por A(H5N2)

Estado de México.- Tras la muerte del primer caso humano de infección por gripe aviar A(H5N2) en el Estado de México, especialistas admitieron que hay información insuficiente, limitaciones y que incluso el caso se descubrió por accidente y a destiempo.

"Información suficiente para suponer que no hay transmisión secundaria a partir de este caso índice, no la ha habido", advirtió Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes y de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la UNAM.

En el panel Influenza Aviar H5 en México: Riesgos para la Salud y la Economía, organizado por la Academia Nacional de Medicina de México, Ponce de León señaló que los estudios han sido con múltiples limitaciones por la dificultad para comunicarse con la familia.

"Sí hubo la infección; la causa de la muerte (si el paciente murió con el virus o por el virus) va a ser muy difícil de establecer", agregó.

Ponce de León advirtió que el tema de la comunicación es fundamental, pues se discute el caso cuando tiene prácticamente un mes y medio de evolución.

"Diría que fuera de tiempo, tendríamos que estarlo discutiendo en los primeros días de su identificación. No es el caso, pero eso nos permite al mismo tiempo responder algunas preguntas, aunque no todo es claro y no hay suficiente información", manifestó.

"Este era un hombre de 60 años prácticamente, con una enfermedad grave, diabetes mellitus, con insuficiencia renal terminal, en terapia de sustitución. Muy precariamente atendido, porque entiendo que tenía diálisis peritoneales una cada varias semanas. Entonces, el paciente estaba crónicamente urémico, seguramente descontrolado, con un cuadro de uremia muy importante", explicó.

Asimismo, aseguró que el país no cuenta con un sistema de vigilancia centinela y que el hallazgo del caso fue por accidente.

"Tenemos que asumir que no hay sistema centinela, porque el paciente sí fue visto, entiendo, en otros centros hospitalarios por esta enfermedad que tenía ya de semanas, entonces, vamos, damos con el paciente por accidente".

Por su parte, Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que nunca se había reportado un caso de este virus en humanos y que fuera fatal, y reconoció que el hecho debió reportarse primero en el país.

"Una cosa es dónde se detectó, la otra cosa es cuándo se reportó a las autoridades, a la Dirección General de Epidemiología y al INDRE y lo que hizo, lo que supimos, lo que sabemos ahora.

"Este reporte llega el 20 de mayo a la Dirección General de Epidemiología y al INDRE y es cuando se hace todo el proceso, inmediatamente se desencadena el trabajo conjunto del SENACICA y del otro sector y de la Dirección General de Epidemiología para los casos y los contactos y se reporta al Reglamento Sanitario Internacional y sí quiero hacer la aclaración que la OMS saca el reporte 72 horas después de haber reportado al país el Reglamento Sanitario Internacional saca el reporte al mundo, o sea es totalmente público, es en los tiempos esperados", abundó.

"Estoy de acuerdo, probablemente la comunicación debió haber sido antes al país dentro de ese tiempo donde ya ellos habían reportado al Reglamento Sanitario Internacional".

Además, Alpuche alertó que en términos generales en el país no hay infraestructura para secuenciación en todos lados.