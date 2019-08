Admiten amparo de Javier Duarte contra condena

Ciudad de México— Un tribunal federal acordó admitir a trámite el amparo con el que Javier Duarte pretende abrir la brecha legal que le impide combatir su condena de 9 años de cárcel, dictada por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México dio entrada a la demanda de amparo directo que promovió el ex Gobernador de Veracruz contra el acuerdo de un juez de control, que desecha su apelación contra la sentencia condenatoria.

"Se admite a trámite la demanda de amparo promovida por el sentenciado Javier Duarte de Ochoa, respecto del acto reclamado al juez de distrito administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte", señala el acuerdo del colegiado.

El 26 de septiembre de 2018, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia sentenció a Duarte a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos por asociación delictuosa y lavado de dinero.

El 3 de octubre, apeló la condena, pero el día 11 del mismo mes se desistió de la apelación y el 15 pidió que se mantuviera vigente la impugnación alegando que no era su firma la que aparecía en el desistimiento.

Al resolver esta última solicitud, el 16 de octubre siguiente el juez de control Fernando Payá Ayala acordó que no se tuviera por interpuesta la apelación y prevaleciera el desistimiento.

Contra este acuerdo, Duarte presentó su amparo el 7 de noviembre de 2018 y es, hasta ahora, nueve meses después cuando finalmente es admitido a trámite para ser resuelto.

Cabe precisar que, desde su presentación, esta demanda de garantías pasó un juzgado de amparo de la Ciudad de México y uno de distrito de Zacatecas, que decidieron no resolverlo por distintas razones y turnarlo al tribunal colegiado que ahora ha decidido admitirlo.

El 1 de julio de este año, el amparo fue registrado en el tribunal colegiado, pero fue hasta el 16 de agosto cuando decidió admitirlo a trámite, después de recibir diversas constancias solicitadas al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Según los acuerdos judiciales, el tribunal colegiado decidió admitir esta demanda de Duarte porque el acuerdo de Payá, que hizo prevalecer el desistimiento de la apelación, "tuvo como consecuencia jurídica que la sentencia que decidió el juicio de origen en lo principal quedara firme".

"De ahí que la resolución reclamada en efecto tenga el carácter de definitiva, ya que a esta fecha no procede recurso alguno en su contra, lo cual hace procedente la vía del amparo directo y, en consecuencia, la competencia de este tribunal", señaló el tribunal.

El pasado 22 de julio, luego de que el colegiado le informara de este amparo, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia suspendió la sentencia de 9 años de prisión, la multa y el decomiso de 40 inmuebles, que impuso al ex mandatario.

Si Duarte ganara este amparo, el único efecto que tendría es que la apelación contra la condena sería admitida. De conseguir lo anterior, su impugnación sería turnada a un tribunal unitario para que posteriormente determine si confirma, modifica o revoca la sentencia y lo deja en libertad.