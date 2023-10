Admiten alza migratoria; niegan desbordamiento

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió el alza migratoria en México, pero negó que el flujo de personas en situación de movilidad haya rebasado a las autoridades.

Sostuvo que ante esa situación abordará una política a seguir en la cumbre con Cancilleres de Centro y Sudamérica el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, pues se han registrado accidentes carreteros en que pierden la vida decenas de migrantes.

"Últimamente ha habido un incremento, está subiendo y por eso vamos a tener este encuentro para presentar un plan de acción conjunto con el propósito de bajar el flujo migratorio y también ayudar nosotros, ayudarnos mutuamente para que no tengamos desgracias, que no pierdan la vida los migrantes, para que no sufran, es una política que hemos llevado a la práctica siempre y ahora debemos reforzar", dijo en conferencia mañanera.

Reiteró que el tema migratorio es politizado por sus adversarios en el País, como por funcionarios en Estados Unidos en época electoral.

"Adicionalmente, así como sucede con nuestros adversarios conservadores, en Estados Unidos politizan el asunto migratorio y tanto un partido como otro, fundamentalmente los republicanos, utilizan la migración, se pronuncian en contra de los migrantes y le echan a culpa al Gobierno del Presidente Biden", agregó.

Recordó que el Gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado camiones con miles de migrantes a ciudades santuario como Nueva York desde mediados del año pasado, como rechazo a la "invasión".

"El Gobernador de Texas llegó al extremo de llevar a los migrantes en camiones, en pleno invierno, a Nueva York, o los ponía frente a las casas de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos (...), ese tipo de cosas muy inhumanas, muy politiqueras, muy vulgares", acusó.

El Mandatario aseguró que la mayoría de los mexicanos son solidarios y no practican la xenofobia, aunque hay sectores que se incomodan por la llegada de migrantes que salen de sus países por necesidad, en busca de mejores empleos o condiciones de vida que no tienen en su lugar de origen-

"En el pensamiento conservador de derecha sí les genera molestia, pero en la mayoría de México no pasa eso y lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento", insistió.

Pese al incremento, justificó, se reúne cada dos semanas con autoridades del Instituto Nacional de Migración y los Gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche y Oaxaca, para evaluar el ingreso en la frontera sur del País.