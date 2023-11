Admite Morena 'prácticas indebidas'; promete sanciones

Ciudad de México.- En una resolución apresurada, emitida horas antes del anuncio de Marcelo Ebrard, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena reconoce que sí hubo prácticas indebidas en el proceso interno para la candidatura presidencial y promete sanciones.

La sentencia entregada al ex aspirante presidencial por ese órgano interno no contiene el formato tradicional, es un documento de seis páginas en las que se resume en cuatro puntos los hallazgos de la denuncia del ex Canciller y una "reflexión política" de sus integrantes.

Éstos conocieron el contenido de dicho texto ayer que lo firmaron.

"Las pruebas presentadas deben ser tomadas en consideración. Si bien no hay elementos para repetir el proceso de selección para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T (candidatura presidencial), en el que resultó triunfadora la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, la queja no puede ni debe soslayarse.

"Se presenta evidencia de algunas prácticas indebidas cometidas por militantes contrarias a nuestros principios y a las normas estatutarias por lo que, esta Comisión, en el marco de su normatividad, iniciará los procesos de sanción correspondientes", indica el documento enviado por ese órgano interno a Ebrard minutos antes de arrancar su mensaje.

Hasta el viernes los integrantes de la Comisión aseguraban que el caso no tenía avance, incluso, ni siquiera se había llamado a audiencia a Ebrard ni a los morenistas acusados, por lo que advertían que, de aplicarse el reglamento, la resolución saldría en hasta diciembre.

- ¿Sheinbaum influyó en la Comisión de Honestidad y Justicia para que acelerara y se diera este tipo de resolución?, se le preguntó al aspirante presidencial.

"Pues ella es la que tiene la coordinación política, yo así lo veo. Es decir, esto es un resultado de ese acuerdo político, de ese pacto que dijiste tú, que yo llamo entendimiento", respondió.

En la resolución se advierte que el partido debe de hacer lo conducente para generar procedimientos de supervisión que eviten prácticas contrarias a nuestros estatutos, a los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional y que establezcan mecanismos de vigilancia y control más efectivos.

Se promete que una vez que concluya el proceso electoral del 2024 se convocará a una "discusión y una reflexión amplia" al interior del partido para fortalecerlo.

Cuatro de las seis páginas están dedicadas a la historia de Morena y análisis sobre lo que debería representar como partido en el gobierno para México.

Asegura que la prioridad en este momento debe ser ganar "abrumadoramente" las elecciones presidenciales, legislativas, estatales y municipales.

"A partir de ese triunfo debe haber un llamado al fortalecimiento de Morena. Nuestro partido no debe caer en los usos del viejo partido de Estado, ni en la lógica de corrientes partidarias que tanto daño le hicieron a la izquierda, ni en prácticas que siempre hemos combatido, como la compra de voluntades, la alianza con grupos criminales, el chantaje, el uso de recursos públicos, la coerción o los acuerdos cupulares.

"Debe ser, por el contrario, un partido democrático, transparente en sus decisiones, en el que las bases tengan una intensa participación en los debates y en las decisiones y, lo más importante, debe seguir siendo el partido del pueblo de México para la reivindicación y defensa de sus derechos, la paz y la justicia", indica el documento.

En éste no se aclara cuándo estará lista la sentencia completa, en la que se desmenucen las acusaciones que hizo Ebrard y qué se comprobó por parte de la Comisión.

En su queja, el ex canciller demandó la nulidad y posterior reposición del proceso interno.

Para empezar, argumentó, la presidenta de la Comisión Nacional de Encuestas, Ivonne Cisneros, no mostró neutralidad, pues siempre expuso sus preferencias hacia Claudia Sheinbaum.

Además de que otros funcionarios como Alejandro Peña, secretario de organización de la dirigencia y quien se encargó de la cadena de custodia en el proceso, es cercano a la morenista.

Enumeró las irregularidades que se observaron durante todo el proceso electoral. Por ejemplo, que fue un proceso interno en el que predominó el uso de estructuras gubernamentales.

Entre ellos los Servidores de la Nación y Coordinadores Operativos Territoriales (COTs), respectivamente, para incidir tendenciosamente sobre las preferencias en el ánimo popular, incluso llegando a las amenazas de condicionamiento de los programas sociales que sostienen a los más pobres.

"La secuela de esto, debe llevarnos a que nuestro Partido tenga cambios importantes y que estas cosas no se repitan. Entonces no le doy vuelta a la página, va a ser un proceso que tenemos que seguir.

"Para aquellos que nos pedían silencio y sumisión, el hecho de que el Partido diga "sí hubo prácticas indebidas", nos da la razón. Hoy nos da la razón, porque sí las hubo y no es que un funcionario declaró, vean ustedes lo que dijimos en su momento, lo que presentamos a la Comisión, son cosas serias, graves. Queremos alejarnos de cualquier posibilidad hacia un Partido de Estado", aseguró en conferencia de prensa.