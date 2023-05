Admite Monreal que Morena puede frenar nombramiento de INAI

Ciudad de México.- La bancada de Morena en el Senado podría entorpecer el camino que lleva a la designación del comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), a pesar de la orden de una jueza federal para que la Comisión Permanente llame a un periodo extraordinario de sesiones.

El jefe del grupo, Ricardo Monreal, reconoció que no manda sobre la bancada, a pesar de que dijo que es partidario de que el Senado nombre cuanto antes al comisionado.

Monreal informó que el Senado había sido notificado pasado el mediodía de la resolución del juez.

Según dijo, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, tiene el derecho de interponer un recurso de queja para suspender el procedimiento hasta en tanto resuelva el Tribunal.

"Es una queja contra la suspensión. Es agotar el procedimiento al que tenemos derecho y lo va a hacer el jurídico del Senado, pero la Permanente puede convocar al extraordinario", acotó.

En todo caso, explicó en rueda de prensa, todo depende de que una mayoría calificada pueda impulsar la convocatoria.

"Pero no sabemos cómo van a votar los diputados y senadores de Morena. Yo no me voy a comprometer para que después se me acuse de incumplir un acuerdo", dijo.

--Y en esta tesitura ¿de qué es partidario?, se le preguntó.

--De que se integre el INAI. Yo votaría en favor de que la Permanente convoque a un extraordinario, respondió.

--Entonces, ¿por qué hablar de un recurso de queja?

--Porque eso es lo que dice la mayoría legislativa, y yo dependo de eso. Yo no puedo mandar por mis compañeros senadores. No decido por la mayoría y la mayoría es la que decide. Yo sí creo que debe integrarse el INAI.