Admite juez a trámite amparo de Romero Deschamps

Ciudad de México— Un juez federal admitió hoy a trámite el amparo que promovió Carlos Romero Deschamps en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias, hecho que asegura en su demanda sucedió desde el pasado lunes.

Francisco Gorka Migoni Goslinga, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en esta Capital, dio entrada al juicio de garantías del ex líder del Sindicato petrolero, sin embargo, no dio a conocer en la lista de acuerdos si suspendió o no provisionalmente el congelamiento que reclama a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, el juez acordó llevar a cabo el próximo 24 de octubre la audiencia incidental en la que definirá si otorga o no al ex dirigente la suspensión definitiva contra la medida precautoria que reclama sobre sus recursos financieros.

Migoni Goslinga también fijó para el próximo 3 de diciembre la fecha en que celebrará la audiencia constitucional en este juicio de garantías, diligencia que una vez llevada a cabo permitirá al juez dictar la sentencia definitiva en el amparo.

Además de Romero, desde el martes su esposa y dos de sus hijos también presentaron amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias. El caso de la primera es el único en el que este martes se publica un acuerdo de resolución inicial.