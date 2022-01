Admite Ebrard diferencias con EU, pero no crisis

Ciudad de México.— El canciller Marcelo Ebrard afirmó que las diferencias entre México y Estados Unidos seguirán siendo constantes, pero no se avizora una crisis.

Ante diputados de Morena, PT y PVEM, el secretario de Relaciones Exteriores resumió que la relación bilateral es compleja porque hay desacuerdos en muchos temas, pero sostuvo que se han logrado diseñar los mecanismos necesarios para lograr soluciones, entre ellos existen páneles para discutir, por ejemplo, la reforma eléctrica.

"No podemos con cada diferencia convertirla en una crisis, eso no va a suceder, quienes están insistiendo que ahí viene una crisis, no la van a tener, no se les va a hacer.

"¿Con Estados Unidos habrá diferencias? Sí, pero no esperen una crisis en la relación porque no la va a haber, y menos cuando hay empatía entre los presidentes. Podemos ser optimistas, no ingenuos", añadió.

El canciller insistió en que entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden hay química, respeto, empatía y coincidencia, por lo que han entrado a discutir rubros como economía, migración o seguridad.

"Tienes todos los elementos para crecer de manera importante, junto con Estados Unidos en los próximos años, vamos a tener más crecimiento", añadió.

El secretario enfocó su discurso de casi media hora a su iniciativa para controlar el flujo de armas del país vecino a México, e insistió en que es la única manera de reducir la violencia que vive el país.

Aseguró que su demanda para que los productores de estos equipos sean corresponsables y no negligentes con el tráfico ilegal, cada día tiene más respaldo en Estados Unidos, pues hasta el momento es respaldada por 26 fiscales y cientos de alcaldes.

Recordó que las empresas denunciadas elaboran armamento específico que es comprado por la delincuencia organizada, además de que su diseño está haciendo cada vez más difícil ubicar el número de serie del producto.

"Este año se tiene que resolver y estamos promoviendo que otros países participen con nosotros. En este 22 es uno de los objetivos prioritarios", indicó.

Incluso, dijo, la próxima semana arrancarán ambos países con su encuentro de Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, en el que el tema central es el tráfico de armas, pues México "ya no quiere más retórica".

Por ejemplo, expuso, se hablará del combate al fentanilo, pues es un enemigo de alta peligrosidad, pero frenar su producción y uso es complejo, pues sus componentes se usan para muchos productos, como los cosméticos.