Admite AMLO poco alcance de su 'plan B' a reforma electoral

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que su "plan B", que consiste en una reforma legal y no constitucional en materia electoral, tiene muy poco alcance, por lo que aplaudió, en tono irónico, al "bloque conservador".

- ¿Hasta dónde se puede llegar en una reforma legal?, se le preguntó.

"Muy poco, por ejemplo, no podemos, porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales, aplauso para el bloque conservador, porque van a seguir habiendo 500 diputados, o sea, 300 electos de manera democrática, de manera directa y 200 de lista, o sea, esto, por la defensa al INE, aplauso, eso no lo puedo hacer porque eso está en la Constitución, por eso estamos planteando la reforma de la Constitución, pero ya dijimos, eso no va a permitirse".

"¡Aplauso! No se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso, van a seguir siendo los partidos, los que por órdenes de sus jefes, nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral.

"No los ciudadanos, no el pueblo y el aplauso más fuerte, van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo ese es el aplauso más fuerte, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula, del poder económico y del poder político".

En conferencia, el mandatario federal admitió que la reforma constitucional, que será discutida en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes, será bateada, por lo que este mismo fin de semana prevé presentar el llamado "plan B".

El tabasqueño dijo que espera que su reforma legal sea votada antes de que acabe el periodo de sesiones de este año.

- ¿Va a esperar a que rechacen la constitucional?

"No, la voy a mandar, para qué espero si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo, bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años, pero en esto es muy claro de que no quieren ninguna reforma electoral, porque quieren tener el control de los órganos electorales, del Consejo electoral y del Tribunal Electoral y el dinero también".

- ¿Quedaría para este año para el próximo?

"Este año, yo quiero que antes de que termine el periodo se vote y como es una reforma legal, no se necesitan dos terceras partes de los votos, la reforma constitucional ya hemos visto que de 500 votos, 500 legisladores para una reforma constitucional se requieren 334, 334, entonces ellos con 150 bloquean".

-¿Cómo hará para que no se viole la Constitución?

"No se viola la Constitución, porque además es muy probable que van a acudir a la Suprema Corte y la corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en el caso de aprobarse, la que yo voy a presentar".

- ¿Y cómo una ley podrían afectar la Constitución?

"Si hay formas de hacerlo, lo tengo bien analizado y los constitucionalistas, además existe la Corte, que no son como eran antes, empleados, subordinados al presidente, es un orgullo, el que ahora estemos viviendo un tiempo en que los ministros son libres, ya sea porque no están de acuerdo con nuestro proyecto o porque tienen la arrogancia de sentirse libres".

"O sea, es interesante, no se pueden quejar o están bostezando ahora ustedes más que antes, antes parecían silencios las conferencias".

Alista reforma de austeridad republicana

López Obrador prepara una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre austeridad republicana para evitar que, con triquiñuelas legaloides, funcionarios ganen más que el presidente.

"No puede ser que con amparos, que con triquiñuelas legaloides estén ganando más que lo que gana el presidente", se quejó.