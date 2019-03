Admite AMLO obstáculos en los primeros 100 días

Aguascalientes— A poco de cumplirse los primeros 100 días de su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha enfrentado obstáculos debido al estado en que recibió el País de parte de sus antecesores.

De gira en Aguascalientes, donde -en ausencia del Gobernador Martín Orozco- encabezó la entrega de programas sociales, el Mandatario federal refirió que el combate a la corrupción avanza lento.

"Vengo a refrendar los compromisos que hemos hecho con todo el pueblo de Aguascalientes, con el pueblo de México; se va avanzando, el lunes vamos a cumplir 100 días de Gobierno y ya se han logrado muchas cosas, pero todavía falta, porque no es fácil lograr el renacimiento de México, sobre todo porque dejaron un cochinero, pero vamos a limpiar al País, se va a acabar la corrupción, me canso ganso.

"Ya empezamos, ya ustedes se dan cuenta, sí se puede, y ahí está el secreto, la clave para sacar de la pobreza a los mexicanos: si acabamos con la corrupción, vamos a mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de todo el pueblo", dijo ante simpatizantes reunidos en el Lienzo Charro.

López Obrador repasó acciones de su Administración en materia de combate a la corrupción y de apoyos a grupos vulnerables.

"Vamos a ir avanzando poco a poco, porque, como les expresé, son muchos los problemas.

"Son muchas las demandas, las peticiones, y vamos a ir cumpliendo poco a poco", ofreció.

Por otra parte, el Gobernador de Aguascalientes -Martín Orozco Sandoval- decidió no acudir al mítin del Presidente para no ser víctima de los abucheos.

"He decidido no acudir al evento que encabezará el Presidente, López Obrador en Aguascalientes, esto de lo he expresado de viva voz a él. Se han vuelto sistemáticos y parte de la logistica de estos eventos las atentas y abucheos en contra de los Gobernadores. Como bien lo dijo el propio Presidente, este tipo de acciones representa un gran infantilismo político de quien lo provoca.

Y los Gobernadores, no por nuestra persona sino por la investidura que tenemos, no debemos prestarnos al juego de grupos con los que quieren divertirse como si la visita del Presidente fuera la llegada de un circo Romano a la entidad. Nos hace falta madurez política, voluntad y sensibilidad para convivir y seguir transitando a la democracia", expresó Sandoval.

La gira de este fin de semana, por Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, había sido programada originalmente el pasado 18 de enero, pero se suspendió debido al incidente en Tlahuelilpan, que dejó 135 muertos.