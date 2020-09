Admite AMLO aumento en homicidio y extorsión

Reforma

Ciudad de México— El presidente López Obrador señaló que durante su Gobierno han disminuido 30 por ciento casi todos los delitos en comparación con noviembre de 2018.

No obstante, han aumentado el homicidio doloso y la extorsión en hasta 12 por ciento.

"Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre del 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos en transeúntes, transportistas, menos robo de vehículos. Menos robo a transporte y a negocios", expuso.

"En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30 por ciento en promedio, solo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente".

Resaltó la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada y afirmó que ésta ya no manda como antes.

"Vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada, en esta tarea ha sido fundamental el apoyo profesional y responsable de las Fuerzas Armadas, en particular agradezco el respaldo, la lealtad y el recto proceder del Almirante Rafael Ojeda Durán y del General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de Marina y de la Defensa Nacional, servidores públicos ejemplares", dijo.

"Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga el culpable sea quien sea, ya no hay en el Gobierno federal funcionarios como García Luna".