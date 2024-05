¿Adhesión de Del Moral? Son tiempos de definiciones: AMLO

Ciudad de México.- Cuestionado sobre la adhesión de Alejandra del Moral al proyecto de Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando hay una transformación son tiempos de definiciones.

"Hay dos proyectos distintos de Nación y esto lleva a que haya definiciones que sin simulación, de manera sincera, pues todos fijemos con claridad nuestra postura y actuemos de manera consecuente, actuemos como pensamos. Siempre que hay una transformación son tiempos de definiciones y ahora estamos viviendo un proceso de transformación, y no hay para dónde hacerse", comentó López Obrador en conferencia.

Ayer, la ex candidata a la Gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, renunció como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum.

En una carta dirigida a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, Del Moral afirmó que las recientes acciones tomadas en el partido se han alejado del diálogo, pilar fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa.

De acuerdo con Del Moral, después de una reflexión profunda, llegó a la conclusión de que es momento de construir nuevos caminos.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró que en estos tiempos de transformación ya no hay cabida tampoco para la hipocresía.

"Ya no se puede simular, no hay cabida para la indefinición, aunque no debe de haber maniqueísmo en estos tiempos, es muy difícil la moderación en lo político, es muy difícil el zigzagueo, el actuar en el centro, actuar de manera gelatinosa, blandengue para que se entienda. Son tiempos de anclados en nuestros ideales, en nuestros principios; es decir, así somos, no son tiempos para la hipocresía. Eso es una transformación", agregó.