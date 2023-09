Adelanta PAN rechazo a Sembrando Vida en Constitución

Ciudad de México.- Diputados del PAN encabezados por María Elena Pérez-Jaén informaron que votarán en contra de que Sembrando Vida se eleve a rango constitucional, debido a la corrupción y opacidad con la que se ha operado ese programa.

Además, explicaron en conferencia de prensa, el programa, al contrario de lo que pretende, ha afectado negativamente al medio ambiente, pues ha deforestado los estados del país donde opera.

"El presidente (Andrés Manuel López Obrador) va a decir: 'es que el PAN no quiere apoyar los programas sociales'. No, claro que los queremos apoyar. Apoyamos los programas sociales, lo que no apoyamos es la corrupción de los programas sociales, que es diferente", dijo Pérez-Jaén.

El pasado 26 de agosto, López Obrador anunció que enviaría una iniciativa para consagrar Sembrando Vida en el texto constitucional y de esa manera garantizar que siga operando más allá de su sexenio.

Pérez-Jaén, quien durante la conferencia estuvo acompañada de Gabriel Quadri y Santiago Torreblanca, dijo que el tema ya fue platicado con el coordinador de bancada, quien les confirmó que la bancada albiazul no irá con la reforma constitucional.

"Es una decisión que ayer nos comentó nuestro coordinador Jorge Romero que no apoyaría esto como una reforma constitucional", enfatizó.

Los legisladores expusieron las irregularidades que ha tenido Sembrando Vida, el cual ha acumulado en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2021 alrededor de 2 mil 800 millones de pesos que no han sido debidamente justificados.

"Resulta que nos encontramos que el Padrón de Beneficiarios de Sembrando Vida no es confiable, nos encontramos con que hay beneficiarios de rangos de edad de 95 a 117 años, esos son los beneficiarios, ¿ustedes creen que en un campesino su productividad es a partir de los 95 años?", cuestionó.

Quadri aseguró que Sembrando Vida no es un programa de reforestación ni de cuidado del ambiente, y no existen fotografías satelitales u otras evidencias que demuestren el impacto que han tenido.

"Sembrando Vida es un aquelarre de corrupción, por opacidad, por falta de transparencia, por falta de rendición de cuentas, simplemente no rinde cuentas. Es también un acto de corrupción internacional, se ha involucrado a Guatemala, El Salvador, a Honduras a Cubra, a Haití porque el déspota cree que sus ideas son tan brillantes que deben de ser transferidas, que deben ser aplicadas en todo el mundo", dijo.

"El déspota y sus corifeos dicen que es el programa de reforestación y más grande del mundo. Es una mentira verdaderamente cínica, quiere decir que no tienen la menor idea de lo que ocurre en el mundo y tampoco tienen la capacidad de medir las consecuencias reales de sembrando vida, que no es un programa de reforestación, es un programa de deforestación, de destrucción del capital natural de los bosques y selvas del país".