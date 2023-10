Adelanta PAN perfiles para los estados

Ciudad de México.- Marko Cortés, presidente del PAN, adelantó los nombres de los aspirantes que se disputan las candidaturas del blanquiazul en las nueve entidades donde habrá renovación de gobernador en 2024.

Acción Nacional pueda llevar mano en Guanajuato, Yucatán, Puebla y Ciudad de México.

Mientras que en Jalisco, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos quedarían candidatos de otros partidos o de la sociedad civil.

En la sesión del Consejo Nacional de PAN, Cortés pidió a la militancia comprender que no pueden llevar mano en todas las candidaturas que postule el Frente Amplio por México, por lo que debe haber compresión y colaboración, porque se buscan los perfiles más competitivos.

El líder del PAN afirmó que en Guanajuato están avanzados en la definición y garantizó que habrá una mujer en la candidatura.

Manifestó que la decisión quedará entre la senadora Alejandra "Güera" Reynoso"; la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y la secretaria de Desarrollo Social, Livia García.

"Guanajuato es el bastión del panismo, Guanajuato resistió hasta el 2018, y yo estoy seguro que con la unidad que estamos construyendo y con la altura de miras, Guanajuato va a seguir siendo gobernado por Acción Nacional.

"Acción Nacional al menos, al menos va a tener tres gobernadoras, porque Guanajuato también va a ser encabezado por una mujer", dijo, porque hay gobernadoras en Aguascalientes y Chihuahua.

Mencionó que en Yucatán también hay un proceso avanzado.

"Ahí ya tenemos un responsable del equipo Yucatán, con quien vamos a ganar. Estoy seguro que quien va a encabezar y va a lograr un triunfo, es Renán Barrera Concha", mencionó.

Para la Ciudad de México, destacó la participación de los alcaldes Santiago Taboada, Lía Limón y Mauricio Tabe, de Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, respectivamente, así como la senadora Kenia López.

"Estamos en proceso de construcción, pero por lo pronto quiero felicitar a quien ya tomó la decisión de separarse del cargo para buscar la postulación en la Ciudad de México. Te saludo con afecto, querido Santiago Taboda", dijo Cortés sobre el alcalde que encabeza las preferencias entre los aspirantes de la Oposición.

Agregó que también están "listos" en Puebla con el alcalde de la capital Eduardo Rivera, quien, afirmó, encabeza las mediciones para ser el postulado.

Sobre Jalisco, Marco Cortés criticó la gestión del gobernador emecista, Enrique Alfaro, y consideró que ahí los partidos del Frente emitirán una convocatoria para buscar candidato competitivo.

"Estaremos emitiendo una invitación los partidos del Frente para que participen quienes deseen la postulación de uno de los estados más grandes de nuestro país y que hoy, digámoslo con claridad, no ha sido bien gobernado.

"Digámoslo con mucha claridad, desde ahí desde Jalisco se generó un epicentro de inseguridad, porque no se combatió al crimen organizado y hoy el grupo delictivo que está expandiéndose más en todo el territorio nacional es el que está ahí en Jalisco por la falta de autoridad tanto del gobierno del estado como del gobierno federal", dijo Cortés.

En cuanto a Veracruz, reconoció que hay un escenario complejo, porque no habrá elección de alcaldes, solo de gobernador, diputados locales y federales, y senadores.

"El reto es enorme y ya estamos en pláticas para construir", indicó.

Mencionó que se busca la mayor rentabilidad electoral, sin señalar que la candidatura podría quedar en otro partido, posiblemente el PRI. Pidió generosidad.

"Vamos a tener que tomar decisiones que no van a ser fáciles, si queremos ir coaligados, no va a ser posible llevar cabeza en todos los estados, no va a ser posible llevar cabeza en todos los distritos, ni en todo el Senado.

"Va a ser un proceso complejo, pero va a ser un proceso con mucha generosidad, con mucha competitividad y con mucha inclusión en donde estaremos buscando lo mejor para México y, por supuesto, lo mejor para cada uno de sus estados y para nuestro Partido Acción Nacional", explicó.

En Morelos, agregó, se debe refrendar la capital Cuernavaca.

"Vamos a prepararnos con todo para impulsar, seguramente, a alguna gobernadora allá en Morelos", dijo.

Sobre Chiapas adelantó que se está trabajando "algo muy potente" y más adelante se informará.

Destacó que en ese estado se busca crecer la votación en los estados del sureste, tanto para el partido como para Xóchitl Gálvez.

En cuanto a Tabasco, también reconoció un "enorme reto", empezando por recuperar el registro del PAN en esa entidad, la única donde el partido no lo tiene.

Marko Cortés anunció que en breve el partido emitirá "invitaciones" para las candidaturas a senadores y a diputados federales, que a Acción Nacional le corresponderá siglar.